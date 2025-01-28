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HSBC, yatırım bankacılığında bazı birimlerini kapatacak

Yeniden yapılanmaya giden HSBC, Avrupa ve ABD'deki bazı yatırım bankacılığı birimlerini kapatacak. Şirketin bu durumu çalışanlarına ilettiği bildirildi.

Haber Merkezi
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HSBC, yatırım bankacılığında bazı birimlerini kapatacak
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HSBC'den yeniden yapılanma planına ilişkin bir açıklama geldi. HSBC Holdings İcra Kurulu Başkanı Georges Elhedery'nin devam eden yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak küçülme adımları atıyor.

HSBC bu kapsamda Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika'daki yatırım bankacılığı operasyonlarının bazılarını sonlandıracak.

Çalışanlara bildirdiler

Şirket, çalışanlarına gönderdiği bir iç yazıda, "Asya ve Orta Doğu'da daha odaklı birleşme ve satın alma ve sermaye piyasası yeteneklerini koruyacağız ve Avrupa, Birleşik Krallık ve Amerika'daki bu faaliyetleri sonlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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