HSBC’de çalışanların izinleri eşitlendi! 29 gün yıllık izin, 4 hafta babalık izni uygulanacak

HSBC Türkiye’de 2025 itibarı ile standart hale gelen tüm yıllık izin süreleri kıdemden bağımsız olarak 29 günde eşitlendi. Yeni yılla birlikte babalık izni de 10 günden 4 haftaya çıkarıldı.

Kıdemden ve unvandan bağımsız olarak uygulanacak

İş yaşamında psikolojik güvenliği merkezine almanın yanı sıra eşitlik ve kapsayıcılığı ön planda tutan HSBC Türkiye, bu anlayışı doğrultusunda 2025 yılına girerken çalışanların yıllık izinlerine yönelik iki önemli uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan yeni düzenleme ile tüm HSBC'liler için yıllık izin süreleri standart hale getirilirken, kıdemden ve ünvandan bağımsız olarak toplam 29 gün olarak belirlendi.

Babalık izni 1 ay olacak

Ocak 2025 itibarıyla hayata geçirilen bir diğer uygulama ise yeni baba olan çalışanlara sağlanan babalık izni süresinin 10 günden 4 haftaya çıkarılması oldu.

Hedef bütünsel esenlik

HSBC olarak, iş-özel yaşam ayrımı yapmadan herkesin tekil bir hayatı olduğuna inandıklarının ve bu nedenle bütünsel iyilik haline odaklandıklarının altını çizen HSBC Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Temoçin, “2025 yılına girerken hayata geçirdiğimiz iki yeni uygulama ile yan haklarımızın kapsamını genişletiyoruz. Ocak ayı itibarıyla yıllık izin sürelerini 29 gün ile tüm çalışanlarımız için standart hale getirirken; kapsayıcılık bakış açımızla yeni baba olacak çalışma arkadaşlarımızın bebeklerinin ilk dönemlerine daha uzun süre tanık olmalarını, ailece bu güzel dönemi daha uzun süre paylaşmalarını desteklemek için babalık iznimizi de 10 günden 4 haftaya çıkarıyoruz. Bu yenilikle çalışan esenliğine daha çok katkı sağlamayı hedefliyoruz çünkü dinlenme ve yenilenme fırsatlarının da iyi bir çalışma deneyiminin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz” dedi.

Ofiste, uzaktan ve karma çalışma sistemi uygulanıyor

HSBC Türkiye olarak bütünsel iyilik uygulamalarını izin haklarının yanı sıra çalışma modelleriyle de desteklediklerini belirten Temoçin, konuyla ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

“Çalışma arkadaşlarımız ofiste, uzaktan ve karma olarak işlerinin ve kendi hayatlarının dinamiğine uygun modellerde çalışabiliyor. Ayrıca, rolü uygun olan, karma ve evden çalışma modeline dahil olan arkadaşlarımız, ofiste çalışma prensipleri aynı kalmak koşulu ile ikametgâh adreslerini Türkiye’nin herhangi bir iline taşıyarak da çalışmaya devam edebiliyorlar. Ayrıca çalışma arkadaşlarımızın yaşamlarının belli dönemlerinde değişebilen dengelerine uygun çözümler de üretiyoruz. Bu kapsamda yaz dönemi, sömestr ve bayramlarda esnek çalışma modelinin kapsamını genişletiyor, ayrıca anne adaylarına doğum izni öncesinde 2 ay evden çalışma imkânı sunuyoruz. Kariyer molası uygulamamızla ise çalışanların de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 3-6 ay arasında iş yaşamlarına ara vermelerine fırsat tanıyoruz.”