HSBC’de uygun olan personel istediği ilde ikamet edebiliyor

ANKARA(EKONOMİ)

Psikolojik güvenlik, son yıllarda çalışanların, iş yerlerinden beklentileri arasında en üst sıralarda yer alıyor. HSBC, insan kaynakları alandaki çalışmalarının odağına çalışanların psikolojik olarak güvende hissettikleri bir iş ortamı sağlamayı hedefliyor.

Çalışanlara, kapsayıcı ve çeşitliliğin desteklendiği bir ortam sunarak psikolojik güvenliği ön planda tuttuklarını vurgulayan HSBC Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Funda Temoçin, konuyla ilgili olarak “Psikolojik açıdan güvenli, herkesin kendini ait ve iyi hissettiği bir çalışma ortamı yaratmak ve uçtan uca mutlu bir deneyim yaşatmak adına farklı uygulama ve programları hayata geçiriyoruz” dedi.

Bu ortamı da kapsayıcı kurum kültürü, çok sesliliği teşvik eden, açık ve şeffaf iletişim ortamı, düzenli geri bildirim pratikleriyle desteklediklerinin altını çizen Funda Temoçin, “Farklılıkların yarattığı çok sesliliği zenginlik olarak değerlendiriyor, bu doğrultuda ihtiyaç ve beklentilerin de çeşitli olduğunun farkındalığıyla hareket ediyoruz.” diye konuştu.

İşyerinde psikolojik güvenliğin öneminin altını çizen Temoçin, “Psikolojik güvenlik, çalışanların açık iletişim kurmalarını, endişelerini dile getirmelerini ve yenilikçi fikirlerini rahatça paylaşmalarını sağlıyor. Aynı zamanda, eleştiriye açık olmalarını ve hatalardan öğrenmelerini teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

“Çalışan İletişim Komitesi”

Funda Temoçin, düzenli geri bildirim akışı sağlamak adına hayata geçirdikleri birçok platformun yanında çalışanların, Çalışan İletişimi Komitesi ve farklı konularda oluşturulan Çalışan Kaynak Grupları aracılığıyla psikolojik açıdan güvenli çalışma ortamı oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

Yol haritalarını bu platformlardan aldıkları geri bildirim ve önerilerle oluşturduklarına değinen Temoçun, “Mutlu bir çalışan deneyimi için çalışma yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz.” dedi.

Uçtan uca mutlu bir çalışan deneyiminin en önemli bileşenlerinden biri olan bütünsel esenlik adına kapsamlı bir program yürüttüklerinin de altını çizen Temoçin “Duygusal ve manevi, entelektüel, fiziksel, sosyal ve finansal mutluluk’ olarak beş alana odaklanarak oluşturduğumuz wellbeing programımız kapsamında, çeşitli etkinlik ve seminerler düzenliyor, dijital uygulamalardan yararlanıyoruz. Fiziksel sağlık için aktivite hedefleri belirleme, sağlıklı beslenme ipuçları ve sanal sağlık kontrolü gibi fiziksel sağlık alışkanlıkları oluşturma konusunda destekleyici online bir wellbeing uygulamamız yanında, kolaylaştırılmış meditasyon ve farkındalık teknikleriyle zindeliğini destekleyen bir mental sağlık uygulamamız da bulunuyor” şeklinde konuştu.

“Uygun olan personel istediği ilde ikamet edebiliyor”

Çalışma arkadaşlarına psikolojik destekten hukuk danışmanlığına uzanan geniş bir yelpazede ihtiyaç duydukları durumlarda özel bir hat üzerinden 7/24 yardım alabildikleri Kişisel İhtiyaç Merkezi (KİM) adlı platformumuzu da sunduklarını vurgulayan Funda Temoçin, “Çalışma arkadaşlarımız ofiste, uzaktan ve karma olarak işlerinin ve kendi hayatlarının dinamiğine uygun modellerde çalışabiliyor. Ayrıca, rolü uygun olan, karma ve evden çalışma modeline dahil olan arkadaşlarımız, ofiste çalışma prensipleri aynı kalmak koşulu ile ikametgâh adreslerini Türkiye’nin herhangi bir iline taşıyarak da çalışmaya devam edebiliyorlar. Böylece kendilerine ve sevdiklerine daha çok vakit ayırabiliyor, daha verimli çalışma imkânı bulabiliyorlar.” dedi.

Yaz dönemi, sömestr ve bayramlarda esnek çalışma modelinin kapsamını genişlettiklerini söyleyen Temoçin, “Ayrıca anne adaylarına doğum izni öncesinde 2 ay evden çalışma imkânı sunuyor. Kariyer molası olarak tanımlanan uygulama ise çalışanların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 3-6 ay arasında iş yaşamlarına ara vermelerine fırsat tanıyoruz” ifadelerini kullandı.