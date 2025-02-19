HSBC'nin karı beklentileri aştı: 2 milyar dolarlık geri alım planlıyor

Londra merkezli HSBC, aralık ayında sona eren üç ay için 197 milyon dolarlık net kar elde ettiğini bildirdi. Bu, bir yıl önceki 153 milyon dolar ve analistlerin tahmini olan 27,9 milyon doların üzerinde bir rakama işaret etti.

Bankanın net karı, bir önceki yıl büyük Çinli kredi kuruluşu Bank of Communications'daki hissesinin değerini 3 milyar dolar düşürdüğü için bir darbe aldı.

Net faiz geliri bir yıl önceki 8,28 milyar dolardan 8,185 milyar dolara düşerken, net ücret geliri 2,76 milyar dolardan 2,98 milyar dolara çıktı.

CEO Georges Elhedery, eylül ayı başında en üst düzey görevi üstlendikten sonra bankanın yapısını basitleştirmek için adımlar atıyor.

Onun liderliğinde banka, ticari ve yatırım bankacılığı operasyonlarını birleştirdi, yönetim kurulunun boyutunu üçte bir oranında küçülttü ve şirketlere ABD ve Avrupa'da işlem yapma ve halka açılma konusunda danışmanlık yapmayı bırakmayı planlıyor.

HSBC'nin Hong Kong'da işlem gören hisseleri, kısmen Elhedery liderliğindeki yeni yönetim altında yeniden yapılandırma çabaları umutlarıyla yönlendirilen 2024'teki yüzde 23'lük artışın ardından bu yıl düne kadar yüzde 15 daha yükseldi.