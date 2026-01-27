HSBC'nin piyasa değeri ilk kez 300 milyar doların üzerini gördü

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'nin piyasa değeri, hisselerinde bugün yaşanan yüzde 3'lük yükseliş ile birlikte ilk kez 300 milyar doların üzerini gördü.

300 milyar dolarlık piyasa değeri HSBC'yi FTSE 100'ün en değerli şirketi AstraZeneca ile aynı seviyeye getirdi.

HSBC hisseleri 12,77 GBP seviyesinden işlem görüyor ve yıl başından bu yana artış yüzde 9'a yaklaştı.