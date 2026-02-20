HSBC’nin Sasa'da payı azaldı

HSBC Holdings'in Sasa Polyerster hisselerinde (SASA) payı azalarak yüzde 5’in altına indi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

18 Şubat 2026 tarihinde, Şirketimiz tarafından, SASA Polyester Sanayi A.Ş. paylarında, fiyat bilgisi bulunmayan işlemler kapsamında, toplam 4,000,000 adet paya tekabül eden işlem gerçekleşmiş olup, bu işlem sonucunda toplam pay sahipliği azalmıştır. Söz konusu işlemin tamamlanmasını takiben, Şirketimizin SASA Polyester Sanayi A.Ş. sermayesindeki sahip olduğu paylar / oy hakları, 18 Şubat 2026 tarihi itibarıyla %5 sınırının altına düşmüştür.

- İşlemin nominal tutarı 4,000,000

- İşlemden Önce Elde Tutulan Payların Şirketin Toplam Sermayesindeki Payı (%) 5.008

- İşlemden Sonra Elde Tutulan Payların Şirketin Toplam Sermayesindeki Payı (%) 4.999

Bahsi geçen paylar SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin dönüştürülebilir tahvil ihracı ile ilintili olarak riskten korunma (hedging) işlemleri yapılabilmesi amacıyla SASA Polyester Sanayi A.Ş. Delta plasmanının takasının tamamlanmasını takiben, ödünç pay mekanizması kapsamında tahsis edilen adet payın büyük çoğunluğu, pay sahiplerinin hesaplarına iade edilecek olup, söz konusu paylar dönüştürülebilir tahvil kapsamında gerçekleştirilecek korunma (hedging) işlemleri amacıyla, ihtiyaç duyulması halinde ilerleyen dönemlerde yeniden ödünç alınabilir nitelikte kalacaktır. Bir hissedarı tarafından sağlanan ödünç pay tahsisatı çerçevesinde HSBC Holdings pls tarafından elde tutulmaktadır (sahiplik söz konusu olmaksızın). HSBC Holdings plc’nin gerekli hallerde hissedardan, dönüştürülebilir tahvilin tüm tutarını karşılayacak miktarda ilave pay alım imkânı bulunmaktadır. Ayrıca esas aracılık faaliyetlerinin bir parçası olarak, HSBC Holdings plc karşılıklı takas pozisyonuna yönelik dönüştürülebilir tahvil ve hisse pozisyonlarının finansmanına olanak sağlamaktadır, bu durumda HSBC Holdings plc’nin bu finansal enstrümanlar aracılığıyla SASA Polyester Sanayi A.Ş hissesinde herhangi bir ekonomik riske maruz kalmadığı anlamına gelmektedir.