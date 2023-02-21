HSBC'nin vergi öncesi karı yüzde 92 arttı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC Holdings'in vergi öncesi karı yüzde 92 artarak beklentilerin üzerinde çıktı.

HSBC dördüncü çeyrekte vergi öncesi karını 2,7 milyar dolardan 5,2 milyar dolara çıkardı. Beklenti 4,96 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Dördüncü çeyrekte net kar 9,58 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kar 6,78 milyar dolar olmuştu.

Banka, Kanada operasyonunun satılmasından elde ettiği 10 milyar dolar gelir nedeniyle hissedarlarına hisse başına 0,21 dolar özel temettü verme niyetinde olduğunu da duyurdu.