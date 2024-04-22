Huawei Cloud, yeni nesil bulut çözümünü tanıttı

Huawei Cloud Veritabanı İnovasyon Forumu, 19 Nisan'da Türkiye'de gerçekleştirildi. Huawei Cloud'un CNEC Küresel Atılım Programı'nın bir parçası olarak düzenlenen etkinlikte, Huawei Cloud, yeni nesil veritabanı teknolojilerini sergiledi.

Huawei, Türkiye'deki veritabanı uygulamalarını desteklemeyi amaçlayan ‘Türkiye Öncü Veritabanı Programı’nın başladığını da duyurdu. Forum çerçevesinde, GaussDB başta olmak üzere; MySQL, PostgreSQL ve MariaDB ile uyumlu çözümleri tanıtan Huawei, bu çözümler sayesinde, yüksek erişilebilirlik, performans, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve zekâ gereksinimlerini eksiksiz olarak karşılıyor.

Huawei'in çoklu model destekli NoSQL veritabanı hizmeti GeminiDB de farklı protokollerle uyumluluğu sayesinde, esnek veri yönetimine olanak sağlıyor.

GaussDB, sıkıştırma oranı ve performansı dengeleyen ileri düzey sıkıştırma becerisi sayesinde, kullanıcılara daha düşük maliyetlerle daha yüksek depolama kullanımı sağlıyor.

GaussDB, verilerin tüm veri yaşam döngüsü boyunca şifreli metin olarak saklanmasını ve işlenmesine de olanak tanıyor. Bu da endüstrinin tamamen yazılım aracılığıyla şifrelenen ilk tam şifreli veritabanı olmasını sağlıyor. AI-doğal zeka ile GaussDB, veritabanı yönetimini danışmanlıktan geliştirmeye ve O&M süreçlerine kadar otomatikleştirebiliyor.

Huawei Cloud, kapsamlı veritabanı portföyü ile iş yüklerinin kritik öneme sahip olduğu alanlarda güvenilir bir veri temeli sunuyor. Şirket, veritabanı teknolojileri özelindeki yatırımlarını artırarak, dünya çapında binlerce veritabanı profesyonelini bulut ekosisteminde istihdam ediyor.

20 yıllık deneyimi ve 800'den fazla patent ile Huawei, geleneksel veritabanlarını bugünün ihtiyaçlarına yönelik olarak dönüştürüyor. Huawei Cloud'un veritabanı çözümleri; kamu finans ve üretim gibi birçok sektörde 2 bin 500'den fazla dağıtım ağında kullanılıyor.

Türkiye’de, Türkiye için yaklaşımı öne çıktı

Huawei Cloud Türkiye Genel Müdürü Frank Ma yaptığı konuşmada, “Huawei Cloud, GaussDB veritabanlarına önemli yatırımlar yaptı ve bunları dünyanın en iyi bankalarının çekirdek sistemlerinde başarıyla uyguladı. ‘Türkiye'de, Türkiye İçin’ yaklaşımıyla, bulut veritabanı endüstrisini daha ileri taşımak üzere, iş ortaklarımızla iş birliği yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Huawei Cloud Veritabanı Direktörü Deming Dou ise “Huawei Cloud GaussDB, mimaride yenilikçi yaklaşımlar, yazılım-donanım sinerjisi, yerleşik güvenlik ve yapay zeka desteği ile dünya genelindeki kullanıcılar için kapsamlı bir bulut veritabanı sistemi sunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Avrupa Bulut Pazarlama ve Çözüm Satış Departmanı Başkan Yardımcısı Rui Houwei, Huawei'in Türkiye'deki yatırım ve inovasyon stratejilerini paylaştı. Özellikle, İstanbul ve Ankara'daki altyapı yatırımlarını ve bu bölgelerdeki gelişmeleri öne çıkararak, Türkiye pazarında daha fazla iş birliği yapma hedeflerine vurgu yaptı. Huawei Bulut Veritabanı Kıdemli Yöneticisi ve Huawei Stockholm Araştırma Merkezi Kıdemli Direktörü Manyi Lu ise Huawei Cloud GaussDB mimarisinin detaylarını paylaştı.