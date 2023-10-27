Huawei, gelirini 9 ayda yüzde 2,4 artırdı
Huawei'nin geliri, bu yılın 9 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 456,6 milyar yuana (yaklaşık 62,3 milyar dolar) yükseldi.
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Çinli teknoloji şirketi Huawei, bu yılın ilk 3 çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin geliri yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 16 net kâr marjıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artarak 456,6 milyar yuana yükseldi.
Huawei Rotasyonlu Başkanı Ken Hu, şirketin beklentiler doğrultusunda performans gösterdiğini belirterek Ar-Ge yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini bildirdi.