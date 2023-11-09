Huawei, Türkiye'de ınverter üretimi için Partner EGS ile işbirliğine gidiyor

Huawei Türkiye, temiz enerji kaynaklarına ve enerjinin dijitalleştirilmesi yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Huawei Türkiye, Partner EGS ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, şirketin Türkiye'de Partner EGS markasıyla ınverter üretimine destek verme taahhüdünde bulundu. Partner EGS de bu işbirliği çerçevesinde, ınverter üretimi için yeni bir fabrika ve üretim hattı kurmaya hazırlanıyor. Anlaşmaya göre Huawei Türkiye, sağlayacağı teknik destekle, Partner EGS'nin ınverter üretim süreçlerine katkı sunacak.

Huawei Türkiye Dijital Güç Genel Müdürü Gavin Zhao konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Huawei Türkiye olarak yerel iş birliklerini son derece önemli görüyoruz. Bugün, yenilenebilir enerjinin gelişimi tüm toplumlar için bir trend haline geldi. Inverter ekipmanının yerel üretimi ise yerelleşme ve yeşil enerji stratejimizin önemli bir örneğini teşkil ediyor. Yerel iş ortaklarımızla birlikte, daha yeşil bir Türkiye'nin inşasına katkıda bulunmayı umut ediyoruz.” dedi.

Partner EGS CEO’su Alper Terciyanlı ise şunları kaydetti: “Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren ve bunun şebekeye verilmesini sağlayan, yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılan Inverter’ı yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de üretmek üzere adım atıyoruz. Bu teknoloji Türk mühendisliği ile üretilecek. Türkiye’nin ileri mühendislik kabiliyetleri ve Huawei Türkiye’nin deneyimiyle Türkiye’yi güç elektroniği alanında üretim üssü yapmak üzere adım atıyoruz.”