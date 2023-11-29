Huawei Türkiye'den genç bilişimcilere ‘Gelecek için Tohumlar Bursu’

Huawei Türkiye, ‘Gelecek için Tohumlar Bursu’ ile Türkiye’deki sekiz üniversiteden 80 öğrenciye 1.2 milyon TL değerinde özel bir destek programını hayata geçiriyor. Yeşil enerji çözümleri, 5.5G ve bulut teknolojilerinin de dahil olduğu ileri teknolojileri Türkiye bilişim sektörünün gelişimine sunmaya devam eden Huawei, bu teknolojilerin ülkemizde daha fazla geliştirilmesi amacıyla, bilişim alanında eğitim gören öğrencilere bilişim yetenekleri geliştirme programı kapsamında daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

İstanbul’da bulunan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde 28 Kasım’da duyurulan ‘Gelecek için Tohumlar Bursu’ törenine; Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdürü Asım Gürlük, Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi, burs programına dahil olan üniversitelerin temsilcileri ile programdan yararlanacak üniversite öğrencileri katıldı.

"Huawei Türkiye, Türkiye'ye hizmet etmek misyonunda"

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong yaptığı değerlendirmede, “Çin, teknoloji inovasyonunu ülkenin gelişim stratejisinin merkezine koymaya devam ediyor. Huawei, Çin’in reform ve dışa açılımının önemli bir temsilcisi olmanın yanı sıra, Çin’in inovasyon alanındaki gelişiminin de bir özeti olarak kabul ediliyor. Huawei ayrıca, sosyal sorumluluklarını yerine getirme konusunda da özverili bir çalışma sürdürüyor. Gelecek İçin Tohumlar projesi, Huawei’in Türkiye’deki bilişim ve teknoloji alanında nitelikli insan kaynağı oluşturulmasının, Türkiye’nin inovasyon ve dijital dönüşümüne sağladığı katkının önemli bir örneğidir. Türkiye’deki faaliyetlerine 2002 yılında başlayan Huawei Türkiye, Türkiye’ye hizmet etmek misyonuyla yola çıkmıştır. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, sürdürülebilirlik odaklı teknoloji çözümlerle değer üretmeye devam ediyor. Kıtalar arası bir köprü olarak konumlanan bu merkezde, yazılım alanında yenilikçi projeleri hayata geçiren Huawei Türkiye; yapay zeka, mobil servisler, bulut teknolojileri ve 5G alanlarında ses getiren birçok fikir ve projeye imza attı. Gelecek İçin Tohumlar projesinin, Türkiye’nin teknolojik inovasyonunu geliştirmek üzere daha fazla genç yeteneği yetiştirmesini umut ediyor, ‘Gelecek İçin Tohumlar Bursu’ almaya hak kazanan akademik kurumları ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

"Bu destek öğrencilerimiz için sağlam bir temel oluşturacak"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdürü Asım Gürlük yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Huawei Türkiye’nin geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yaptığı yatırım ve onlara olan inancı bizleri de onurlandırıyor. Ülkemizin bilişim alanında gösterdiği gelişimin birer payesi olan bu çalışmalar, hepimiz için büyük bir heyecan kaynağıdır. Bu programla, Türkiye’deki genç yeteneklere verilen önem bir kez daha gözler önüne seriliyor. Bu destek, öğrencilerimizin teknoloji alanındaki gelişimlerine katkıda bulunacak ve eğitimleri için sağlam bir temel oluşturacaktır. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi de bu potansiyelin önemli bir göstergesidir. İleri teknoloji çözümleri ile donatılmış bu merkez, ülkemizin bilişim altyapısını güçlendirecek ve küresel ölçekte rekabet gücümüzü artıracaktır. Huawei Türkiye ile yeşil enerji, bulut teknolojileri ve 5G gibi alanlardaki iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu etkinlik, Huawei ile düzenlediğimiz ilk etkinlik değil, eminim son da olmayacaktır. Bu vesileyle Huawei’e, desteği için teşekkür ediyorum. Bu burs programının öğrencilerin kendilerini geliştirmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyor, hak kazanan öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyorum.”

1,2 milyon TL destek sağlanacak

Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi ise konuşmasında, “Faaliyete başladığımız ilk günden bu yana, Türkiye’nin bilişim altyapı ve ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Türkiye bilişim ekosistemine yeni yetenekler kazandırmak için akademik işbirliklerimizi geliştiriyoruz. Bu vizyonla başlattığımız Huawei Bilişim Yeteneklerini Geliştirme Programı kapsamında, ‘Gelecek İçin Tohumlar’, ‘Huawei Bilişim Akademisi’, ‘Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu’ ve ‘Huawei Ar-Ge Buluşması’ gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Bugün bu projelerin bir yenisini daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. ‘Gelecek İçin Tohumlar Burs Programı’, ‘Huawei Bilişim Yeteneklerini Geliştirme Programı’nın bir parçası. Türkiye’nin bilişim alanındaki yetenekli gençlerini finansal olarak desteklemeyi amaçlayan bu projeyle, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bilişim alanında eğitim gören ve akademik başarı elde etmiş lisans öğrencilerine odaklanıyoruz. Burs programımız kapsamında, sekiz üniversiteden 80 öğrenciye toplam 1,2 milyon TL’lik destek sağlıyoruz. Huawei Türkiye olarak, gelecekte de bilişim yetenek ekosistemine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen herkese, iş birlikleri ve önemli katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

‘Gelecek İçin Tohumlar Burs Programı’ töreni, ilgili üniversite temsilcilerinin belgelerini alması ve konukların Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’ni ziyaretleriyle sona erdi.