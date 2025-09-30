HUAWEI WATCH GT 6 satışa sunuldu, Avrupa’da en büyük ilgi Türkiye’den

Giyilebilir teknoloji pazarındaki liderliğini IDC ve Counterpoint Research gibi bağımsız araştırma şirketlerinin raporlarıyla pekiştiren Huawei, Türkiye pazarındaki başarısını yeni bir seviyeye taşıyor. Ön satışlarda Avrupa'daki en başarılı satışının Türkiye olduğunu duyuran şirket, en gelişmiş akıllı saati HUAWEI WATCH GT 6 Serisi’ni tüketicilerle buluşturdu. Yeni seri, akıllı saatlerin en büyük sorunu olan günlük şarj etme zorunluluğunu ortadan kaldıran 21 güne varan pil ömrü ve hayatı kolaylaştıran gelişmiş sağlık ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Şarj aletini unutturan teknoloji

HUAWEI WATCH GT 6 Serisi, kullanıcıların en büyük beklentilerinden biri olan uzun pil ömrü konusunda çığır açıyor. Serinin amiral gemisi modelleri tek bir şarjla üç haftaya kadar kesintisiz kullanım sunarak, kullanıcıların tatillerde, uzun seyahatlerde veya yoğun tempolu yaşamlarında şarj aletini yanlarında taşıma derdine son veriyor. Artık saatinizi her gün şarj etmek zorunda kalmadan, tüm akıllı özelliklerinden haftalarca faydalanmak mümkün.

Bileğinizdeki kişisel asistan: Sağlık ve güvenlik bir arada

Yeni Watch GT 6, sadece bir spor saati olmanın ötesinde, 7/24 çalışan bir sağlık ve güvenlik asistanı görevi görüyor. Özellikle tek başına spor yapanlar veya ileri yaştaki kullanıcılar için hayati bir özellik olan Düşme Algılama sayesinde, saat ani bir düşüş tespit ettiğinde otomatik olarak önceden belirlenmiş acil durum kişilerine uyarı gönderiyor. Ayrıca, CE sertifikalı Nabız Dalgası Aritmi Analizi ile kalp sağlığı için önemli bir risk olan ritim bozukluklarını takip ederek potansiyel sağlık sorunlarına karşı erken uyarıda bulunuyor.

Profesyonel spor teknolojisi artık herkesin bileğinde

Huawei, Watch GT 6 ile daha önce sadece profesyonel sporcuların kullandığı ve pahalı ekipmanlar gerektiren teknolojileri herkes için ulaşılabilir kılıyor. Özellikle bisiklet tutkunları için geliştirilen Sanal Bisiklet Gücü özelliği, ek bir sensöre ihtiyaç duymadan kullanıcının performansını profesyonel düzeyde analiz etmesini sağlıyor.

Tüm iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarla tam uyumlu çalışan HUAWEI WATCH GT 6 Serisi, bugünden itibaren Huawei Online Mağaza ve yetkili satış noktalarında, Türkiye’ye özel lansman fırsatlarıyla satışa sunuldu.