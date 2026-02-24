Huawei’nin gelirleri 127 milyar dolara ulaştı

Huawei, 2025 yılında 880 milyar yuanın üzerinde gelir elde etti. Bu rakam yaklaşık 127 milyar dolara karşılık geliyor ve şirket tarihindeki en yüksek ikinci seviye olarak kayda geçti.

Rekor gelir 2020 yılında 891 milyar yuan olarak gerçekleşmişti. 2024 yılında ise şirketin geliri 860 milyar yuanın üzerindeydi. Böylece Huawei, son iki yılda istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koydu.

Çin'de akıllı telefon pazarında liderliğe yükseldi

Huawei, 2025 yılında Çin ana kara akıllı telefon pazarında yüzde 16,4 pay ile ilk sıraya yükseldi. Apple ise yüzde 16,2 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuç, Huawei’nin ABD yaptırımları nedeniyle ileri seviye çiplere ve Android işletim sistemine erişiminin kısıtlandığı 2020 yılından bu yana ilk kez bir tam yıl boyunca Çin pazarında lider olması açısından dikkat çekici bulundu.

HarmonyOS ekosistemi büyüyor

Şirketin geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS’un 5 ve en yeni 6 sürümlerini kullanan cihaz sayısı 40 milyonu aştı. Ekosistem üzerinde 75 binden fazla uygulama ve hizmet bulunuyor.

HarmonyOS yalnızca tüketici elektroniğinde değil; finans, elektrik, enerji, ulaşım ve telekomünikasyon sektörlerinde de yaygın şekilde uygulanıyor. Huawei, işletim sistemi tarafında dışa bağımlılığı azaltmayı ve kendi yazılım ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yapay zeka ve Ascend çipleri

Huawei’nin geliştirdiği Ascend yapay zekâ çipleri de şirketin büyüme stratejisinde kritik rol oynuyor. Açıklanan verilere göre en az 43 ana akım büyük yapay zekâ modeli Ascend çipleri üzerinde ön eğitimden geçti. Ayrıca 200’den fazla açık kaynaklı model de Ascend ekosistemiyle uyumlu hale getirildi.

Bu gelişme, şirketin yarı iletken ve yapay zekâ alanında yerli çözümler üretme stratejisinin somut sonuçları olarak değerlendiriliyor.

“Yapay Zeka + Üretim” vurgusu

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Ke Jixin, ülke genelinde bilişim ve sanayileşmenin entegrasyonunun derinleştirildiğini belirtti. Ke, “Yapay Zekâ + Üretim” girişiminin uygulamaya konulduğunu, akıllı üretim ve endüstriyel internet alanındaki yeniliklerin hız kazandığını ifade etti.

Huawei’nin gelir artışı ve teknoloji yatırımları, Çin’in yüksek teknoloji ve dijital dönüşüm odaklı sanayi stratejisiyle paralel ilerliyor.