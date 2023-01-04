Hub Girişim, Tridi Teknoloji’deki tüm paylarını sattı

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Tridi Teknoloji’deki tüm paylarını peşin olarak Xometry Europe GmbH’ye sattı.

Hub Girişimden konuya ilişkin Kamayu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Yönetim Kurulumuzun 02.01.2023 tarihli kararı ile, Şirketimizin Tridi Teknoloji A.S¸.'de sahip olduğu 26.968 TL nominal değerli payların tamamı Xometry Europe GmbH'ye peşin olarak satılmış olup Şirketimizin Tridi Teknoloji A.S¸.'de payı kalmamıştır. Yapılan pay devir sözleşmesi kapsamındaki gizlilik yükümlülüğü gereği satışa ilişkin diğer detaylar daha ileri bir tarihte ayrıca duyurulacaktır.”