Humanis’in Yeni Ticari Operasyonlar Genel Müdürü Sertaç Barlas oldu

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Türkiye’nin öncü sağlık şirketlerinden Humanis, yönetim kadrosunu güçlendirdi. Kariyeri boyunca ilaç sektöründe satış, pazarlama, iş birimi yönetimi, ticari operasyonlar ve yönetim alanlarında sorumluluklar üstlenen Sertaç Barlas, Humanis’in yeni Ticari Operasyonlar Genel Müdürü oldu. Ağustos ayı itibarıyla görevine başlayan Barlas, Humanis’in gelecek dönem vizyonuna ve sürdürülebilir büyüme yolculuğuna katkı sunacak.

Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlayan Sertaç Barlas, kariyerine 2004 yılında AstraZeneca’da satış temsilcisi olarak başladı. Ardından Solvay Pharmaceuticals’ta satış temsilcisi ve ürün müdürü olarak görev aldı. 2010 yılında Abbott’a katılan Barlas, bölge müdürü, ulusal satış müdürü, iş birimi müdürü ve iş birimi direktörü olarak farklı pozisyonlarda görev yaptı. 2023 yılında Abbott Türkiye Genel Müdürlüğü görevine getirilen Barlas, kariyeri boyunca merkezi sinir sistemi, kardiyoloji, kardiyometabolik hastalıklar, gastroenteroloji, kadın sağlığı, aşı ve akut tedavi alanlarında deneyim kazandı. Ağustos ayı itibarıyla Humanis’e katılan Barlas, Ticari Operasyonlar Genel Müdürü olarak şirketin sağlık alanında yenilikçi çözümler geliştirme ve hasta faydasını merkeze alan yaklaşımıyla sürdürülebilir büyüme hedeflerine liderlik edecek.