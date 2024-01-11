Humm Organic, 3 yılda 3 kat büyüdü

Özellik COVID-19 sonrası sağlıklı beslenmeye olan ilginin artarken, gıda endüstrisi, taleplere yanıt olarak daha sağlıklı ve doğal ürünler üretmeye yöneldi, böylece organik gıda pazarı büyüdü. 2017 yılında, öncelikle çocukların sağlıklı beslenmelerine katkı sağlamak misyonuyla kurulan Humm Organic, nitelikli ve iyi beslenmenin yaygınlaşması adına atılan doğru adımlar sayesinde son 3 yılda 3 kat büyüme kaydederek, organik atıştırmalık pazarının lider markaları arasına yerleşmeyi başardı.

2019-2022 yılları arasında tonajda ve ciroda 3 haneli büyüme kaydettiklerini söyleyen Humm Organic Genel Müdürü Şirin Işık, “Bu yılki hedefimiz tonajda yüzde 50’den fazla büyüme. 2024 ve 2025 yıllarında ise tonajda yüzde 100’ün üzerinde bir artış, ciroda da ise yaklaşık 2 kat büyüme hedefliyoruz. Kurabiye, meyve lokumu, kraker, bar, kek, grissini, atıştırmalık puf ve kahvaltılık gevrek olmak üzere 8 ana grupta 20’ye yakın farklı lezzetle Türkiye’nin en geniş organik atıştırmalık ürün yelpazesine sahibiz. Son olarak 5 yeni ürünümüzü lanse ettik. Zeytinli grissini, çilekli yulaf bar, glütensiz kakaolu fındıklı kek, glütensiz muzlu kek ve glütensiz havuçlu tarçınlı kek. Yüzde 100 organik bu lezzetlerin tümü vegan.” dedi.

Yurt dışında da büyümeyi hedefliyor

Organik gıda pazarındaki büyüme ile beraber hedeflerini büyüttüklerini söyleyen Işık, devamında şunları kaydetti: “Sadece çocukların değil aile içindeki tüm bireylerin rahatlıkla tüketebileceği bir marka olarak konumlanıyoruz. Bu durum iletişim ve pazarlama faaliyetlerimize de yansıyor. Satış kanallarımız genişliyor. Türkiye genelinde yaygın satış ağımızla tüketicilerimizi ürünlerimizle buluşturuyoruz. Hedefimiz bu ağı daha da yaygınlaştırarak, tüm satış kanallarında tonajda çift haneli büyümeyi sağlamak. Önümüzdeki 5 yıl içinde hedefimiz 5 kat büyümek. Bu nedenle 2024’teki iş planımızın başında yurt dışına açılmak var. İlk yıl itibariyle ciromuzun yaklaşık yüzde 10’a yakınının ihracat kaynaklı olacağını öngörüyoruz. Yüzde 100 yerli sermayeli bir Türk markası olarak global pazarlarda da başarılı olacağımıza inanıyoruz.”