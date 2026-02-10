Humm Organic dünyanın en prestijli iş ödüllerinden Stevie Awards’da bronz ödüle layık görüldü

Sağlıklı çocuk atıştırmalıkları alanında faaliyet gösteren Humm Organic, dünyaca ünlü Stevie Awards’ta Sales Growth Achievement kategorisinde Bronz Ödül’ün sahibi oldu.

Organik ve temiz içerikli ürünleriyle sağlıklı atıştırmalık pazarında fark yaratan Humm Organic, satış kanallarında hayata geçirdiği güçlü büyüme stratejisiyle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Marka, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Awards’ta Satış Büyümesi Başarısı kategorisinde Bronz Ödül’e layık görüldü.

“Sadece ürünlerimizle değil, değerlerimizle de büyüyoruz”

Humm Organic Genel Müdürü Melek Soklangıç Dinçer, kazanılan ödüle ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Humm Organic olarak, doğal ve organik beslenmeye yönelen tüketicilerin beklentilerine etkili ve sürdürülebilir çözümler sunma hedefiyle ilerliyoruz. Sadece ürünlerimizle değil; organik beslenmenin faydalarını anlatan bilinçlendirme çalışmalarımız, sağlıklı yaşamı destekleyen iletişim dilimiz ve tüketiciyle kurduğumuz güçlü bağ sayesinde satış grafiğimizi istikrarlı şekilde yükseltiyoruz. Satış kanallarımızdaki bu büyüme başarısının, dünyanın en prestijli iş ödüllerinden biri olan Stevie Awards tarafından Bronz Ödül ile taçlandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz.”

Satış kanallarında güçlü strateji, sürdürülebilir büyüme

Uusal zincir marketlerden yerel perakendecilere, online pazar yerlerinden dijital mecralara kadar geniş bir erişim ağı kuran Humm Organic; yenilikçi ürün geliştirme yaklaşımı, doğru kanal stratejisi ve tüketici içgörülerine dayalı iletişimiyle satış performansını her yıl istikrarlı biçimde artırıyor.

2023 yılından bu yana satışlarını 4 katın üzerinde artıran marka, sağlıklı ve organik atıştırmalık pazarında sürdürülebilir büyüme modeliyle dikkat çekiyor.

Stevie Awards’tan gelen bu uluslararası başarı, Humm Organic’in doğru strateji, güçlü marka dili ve uzun vadeli vizyonla yoluna devam ettiğinin önemli bir göstergesi niteliğinde.