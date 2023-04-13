hummel, 17’nci DNA mağazasını Forum İstanbul’da açtı

hummel, Forum İstanbul’da 17’nci DNA konseptli mağazası açtı. 400 metre kare üzerinde bir alana yayılan mağazada, Reach LX-E teknolojisiyle kullanılan Stockholm koleksiyonunu ile 80’lerden kalma Marathona Reach LX ürünleri ön plana çıkıyor.

DNA konseptli mağazanın en önemli özelliklerinden biri sürdürülebilirliğe vurgu yapması. Mağaza içinde bazı duvarlar, geri dönüştürülmüş ‘Cardboard’ olarak tanımlanan doğal ve geri dönüşümlü panel kullanılarak hazırlandı. Kirletici unsur içermeyen ürün aynı zamanda toprakta çözünebilir özelliklere sahip.

Konuya ilişkin açıklama yapan hummel Türkiye Perakende Direktörü Savaş Zafer Oğur, “17. DNA mağazamızı açmanın, hem de bizim için çok önemli noktalardan biri olan Forum İstanbul'da açmanın büyük gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.