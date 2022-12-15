Hürriyet’ten İzmir matbaasını kapatma kararı

Hürriyet Gazetecilik'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket 15 Aralık itibarıyla İzmir'deki basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verdi.

Açıklamada tesiste görev yapan 62 çalışanın işine son verildiği bilgisi de yer aldı. İşten çıkarmalar kapsamında çalışanlara 10,18 milyon TL'lik kıdem ve ihbar tazminatı ödeneceği belirtildi.

Şirket İzmir'deki faaliyetlerin sona erdirilmesiyle ilgili olarak uzun vadeli iş planları çerçevesinde, diğer basım tesislerinde yeterli kapasite olması, fason basım imkanlarının da değerlendirilecek olması, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amaçlarıyla bu kararın alındığını bildirdi.