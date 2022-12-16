Hürriyet'ten Sporarena’yı kapatma kararı

Hürriyet Gazetecilik, Sporarena Dijital Hizmetler'in faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan (KAP) açıklama şöyle: “Şirketimizin 24.06.2022 tarihli özel durum açıklaması ile, Şirketimizin diğer bağlı ortaklığı olan Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin ticari faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik olarak gerekli tüm ön hazırlık süreçlerinin başlatılmasına karar verildiği ifade edilmiştir.

Medya Grubumuzun organizasyonel yapılanması ile Şirketimizin ana faaliyet alanı dışında faaliyet gösteren iştirak ve bağlı ortaklarının konsolidasyon kapsamı dışına çıkarılmasını teminen ve ayrıca mevcut faaliyetleri neticesinde faaliyet zararı oluşması nedeniyle, 16.12.2022 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklığımız olan Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.”