Hüsamlar sahası küresel madencilik sektörünün vitrin projesi olacak

Türkiye’de ve dünyada madencilik sonrası alanların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir kullanımı giderek daha fazla önem kazanırken, bu alanda uluslararası ölçekte düzenlenen en önemli etkinliklerden biri olan “IPMS 2026- Uluslararası Madencilik Sonrası Faaliyetler Sempozyumu (International Post Mining Symposium” ve birlikte düzenlenecek olan “1st ECOP- 1. Avrupa Madencilik Sonrası Faaliyetler Kongresi (1st European Congress on Post-Mining Activities) için önemli bir iş birliği hayata geçirildi.

Yeniköy Kemerköy Enerji, 4-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 1st ECO& PIPMS 2026’nın sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşması kapsamında düzenlenen imza töreni, Yeniköy Kemerköy Enerji tesislerinde gerçekleşti.

Maden ve Yerbilimleri Profesyonelleri Mesleki Gelişim Derneği (MAYEM) ve Avrupa Birliği (AB) COST Action projesi REMINDNET tarafından düzenlenen IPMS 2026, 1. Avrupa Madencilik Sonrası Konferansı (1st ECOP) ile birlikte gerçekleştirilecek.

İlki 2024 yılında yoğun bir katılımla Zonguldak’ta gerçekleşen IPMS’nin, madencilik sonrası ve rehabilitasyon alanında Türkiye’de bugüne dek düzenlenmiş en kapsamlı uluslararası organizasyonlardan biri olduğu biliniyor.

Post-madencilikte bilgi üretimi ve uygulama bir arada

Post-madencilik kavramı, madencilik faaliyetleri tamamlanan sahaların doğaya, tarıma, yerleşime ya da farklı sosyal kullanımlara kazandırılmasını kapsayan çok disiplinli bir alan olarak tanımlanıyor. IPMS ise bu alanda mühendisleri, akademisyenleri, kamu temsilcilerini ve sektör profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir platform olma özelliği taşıyor.

Madencilik ve Yerbilimleri Profesyonelleri Mesleki Gelişim Derneği (MAYEM) tarafından, Gümüşhane Üniversitesi’nin akademik desteğinde, AB Cost Action Projesi REMINDNET ile birlikte düzenlenen sempozyum, rehabilitasyon, çevresel sürdürülebilirlik ve arazi kullanım planlaması gibi ana başlıklarda güncel yaklaşımların tartışılmasına zemin hazırlıyor.

Halim Demirkan: Alanında Avrupa çapında ilk resmi konferans

IPMS 2026 Muğla ve (1st ECOP) aynı anda düzenlenecek, böylece iki ayrı etkinlik, tek bir çatı altında buluşacak. Avrupa’daki madencilik sonrası araştırma ağlarının ve politika geliştirme süreçlerinin ortak bir zeminde buluşmasını sağladıklarını belirten MAYEM Yönetim Kurulu Başkanı Halim Demirkan, Böylece IPMS 2026 ve 1st ECOP, birlikte uluslararası sahnede daha güçlü ve kurumsal bir kimlik kazanıyor. Post-madencilik, artık yalnızca bir çevre başlığı değil; mühendislikten planlamaya, tarımdan sosyolojiye uzanan çok boyutlu bir alan. IPMS ile amacımız, sektörü ve akademiyi aynı masa etrafında buluşturarak sahaya uygulanabilir, bilimsel çözümler üretmek.”

Demirkan, Yeniköy Kemerköy Enerji’nin sponsorluğunun, sempozyumun içeriğiyle güçlü bir örtüşme taşıdığını da vurgulayarak, “Rehabilitasyon ve sürdürülebilir arazi kullanımı konusunda sahada uygulama deneyimi olan bir enerji şirketinin bu sürece destek vermesi, IPMS’in pratik karşılığını güçlendiriyor. IPMS 2026 &1st ECOP, ulusal ve uluslararası uygulamaların görüşülecek olması nedeniyle 23 Ocak 2026 tarih ve 33146 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, “Maden Sahalarında Rehabilitasyon Yönetmeliği”nin uygulamasına ışık tutacak önemli bir etkinlik olacak.”

Burak Işık: Hüsamlar sahası küresel madencilik sektörünün de vitrin projesi olacak

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık da 2024 yılında düzenlenen IPMS etkinliğine de destek verdiklerini ve bu desteğin, şirketin çevresel ve sosyal yaklaşımının bir parçası olduğunu belirterek, “Rehabilitasyonu yalnızca yasal bir yükümlülük olarak değil, madenciliğin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Sürdürülebilir madencilik daha maden açılmadan başlar, kapanana dek devam eder. IPMS gibi bilimsel platformlarla iş birliği yapmak, sahadaki deneyimimizi akademik bilgiyle buluşturmak açısından son derece kıymetli. AB destekli bu etkinliğe uluslararası sektör profesyonelleri ve basın temsilcileri de katılacak. Ülkemiz ve bölgemiz açısından bu yönüyle ayrı bir önem taşıyor. Ekosisteme ve tarıma kazandırdığımız 576 hektarlık Hüsamlar sahası doğaya yeniden kazandırma çalışması uluslararası uzmanlar tarafından yerinde görülecek. Bu örnek proje Türkiye sınırlarını aşarak küresel ölçekte madencilik sektörünün vitrin projesi olacak” dedi.

Işık, bu tür iş birliklerinin sektörün geleceği açısından da önemli olduğunu vurguladı:

“Enerji ve madencilik sektörünün geleceği, yalnızca üretimde değil, üretim sonrası alanların nasıl yönetildiğinde şekillenecek. IPMS bu açıdan önemli bir tartışma zemini sunuyor.”