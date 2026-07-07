Hutt Türkiye Hava Temizleme Sistemleri Genel Müdürü Melek Ataker: Evlerimiz dışarıdaki sokaktan daha kirli ve riskli

Büyükşehirlerde yaşayan ailelerde astım, alerjik rinit ve kronik solunum yolu şikayetleri her geçen gün ciddi bir artış gösteriyor. Çoğu zaman dış dünyadaki egzoz ve sanayi kirliliğinden kaçtığımız en güvenli liman olarak gördüğümüz evlerimiz, aslında görünmeyen birer risk merkezine dönüşmüş durumda. Modern yaşam alışkanlıklarının getirdiği bu durum, tıp ve teknoloji dünyasında "İç Mekan Hava Sendromu" olarak adlandırılan yeni bir sağlık gündemini doğuruyor.

Pencereleri açmak evi havalandırmaya yetmiyor

Büyükşehirlerde pencereleri açmanın evi gerçekten temiz havayla doldurmadığını, aksine dışarıdaki sanayi ve trafik kirliliğini içeri davet ettiğini belirten Hutt Türkiye Hava Temizleme Sistemleri Genel Müdürü Melek Ataker, iç mekan hava kalitesinin insan sağlığı ve çocuk gelişimi üzerindeki makro etkilerine dikkat çekti:

"Zamanımızın yüzde 90’ını kapalı alanlarda geçiriyoruz. Evcil hayvanlarımızın gözle görülmeyen deri döküntüleri (kepekler), akarlar ve tozlar, yetersiz hava sirkülasyonu nedeniyle içeride hapsoluyor. Özellikle çocukların ve alerjik bünyelerin bu havaya sürekli maruz kalması, solunum yolu hastalıklarını tetikliyor. Bu noktada akıllı filtreleme teknolojileri, yaşam alanlarında hayati bir bariyer görevi üstleniyor."

Hava temizleyiciler artık lüks değil, temel beyaz eşya

Hava temizleme cihazlarının tüketici algısındaki yerine de değinen Ataker, bu teknolojinin geçirdiği evrimi şu sözlerle özetledi:

"Hava temizleyiciler artık medikal bir ürün ya da lüks bir tüketim nesnesi olmaktan çıktı. Tıpkı buzdolabı veya çamaşır makinesi gibi, evlerin temel bir beyaz eşyası haline geliyor. Geleceğin akıllı ev ekosistemlerinde 'Wellness' (Sağlıklı Yaşam) ve temiz havaya kesintisiz erişim, esenlik dolu bir yaşamın standardı olacak. Tüketiciler artık sadece havayı temizleyen değil; evcil hayvan odaklı çalışan, ne zaman çalışacağını bilen akıllı mühendislik çözümlerine yöneliyor."

Akıllı cihazlarda doğru filtre seçimi nasıl olmalı?

Tüketici alışkanlıklarının değiştiğini ve artık hantal cihazlar yerine, ev dekorasyonuna uyum sağlayan minimalist ve fonksiyonel teknolojilerin tercih edildiğini ifade eden Hutt Türkiye Hava Temizleme Sistemleri Genel Müdürü Melek Ataker, filtre seçimi konusunda şu uyarılarda bulundu:

"Bir hava temizleme cihazının iç mekan hava sendromuna karşı etkili olabilmesi için ortamdaki partikül, gaz ve tüy yükünü anlık olarak analiz edebilecek sensör altyapısına sahip olması gerekiyor. Özellikle evcil hayvan sahipleri ve çocuklu aileler filtre seçerken sadece cihazın tasarımına değil, yüksek verimli True HEPA ve aktif karbon filtre kombinasyonlarına odaklanmalı. Kapalı alanın hacmine uygun doğru CADR (Temiz Hava Dağıtım Oranı) değerine sahip mühendislik çözümleri, solunum yolu sağlığını korumada en kritik parametredir."