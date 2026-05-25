Hydrotime Automechanika İstanbul’da uluslararası alıcılarla buluştu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye otomotiv yan sanayisinin en önemli organizasyonlarından biri olan Automechanika İstanbul 2026, dünyanın farklı ülkelerinden sektör temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdi. Fuarda yer alan Konyalı firmalar arasında bulunan Hydrotime da sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü.

Sektörde üretim kalitesi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla öne çıkan firma, fuar boyunca farklı ülkelerden gelen ziyaretçileri standında ağırladı. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarından gelen sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları ele alındı.

Hydrotime Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Polat, Automechanika İstanbul’un yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda sektörün geleceğinin konuşulduğu önemli bir platform olduğunu söyledi. Küresel pazarda rekabetin her geçen gün daha da arttığını ifade eden Polat, Türk üreticisinin sahip olduğu üretim tecrübesi ve kalite standardıyla güçlü konumunu koruduğunu belirtti. Polat, “Bugün dünya pazarında ayakta kalabilmek için sadece üretmek yetmiyor; hız, kalite ve sürdürülebilirlik de büyük önem taşıyor. Biz Hydrotime olarak bu dönüşüme uyum sağlayan bir üretim anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

Fuarda ortaya çıkan ilginin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Polat, yeni dönemde ihracat pazarlarını genişletmeye ve üretim yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini ifade etti.