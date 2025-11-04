Hyperever’e 2,2 milyon dolarlık yatırım: Doğan Holding’in öncü GSYF’sinden destek

Ar-Ge faaliyetlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde, İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yürüten Hyperever ekibi, Türkiye’nin dört bacaklı yapay zekâ destekli robotu olan Proteo V1 üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Zorlu arazi koşullarında hareket edebilen Proteo, 35 kilogram yük taşıma kapasitesiyle, 4 ila 6 saat arasında kesintisiz çalışma süresi ve düşük sıcaklıklarda yüksek performans kabiliyetine sahip. Toz ve suya karşı yüksek dayanıklılık hedefiyle geliştirilen sistem, askeri standartlarda dayanıklılığa ulaşmayı amaçlıyor. Bu özellikleriyle Proteo, özel güvenlik ve savunma sanayii uygulamalarında yerli ve yenilikçi bir alternatif olma potansiyeli taşıyor. Hyperever, 2025 yılı sonuna kadar Proteo’nun lansmanını gerçekleştirip seri üretim sürecine geçmeyi planlıyor. Şirket, çalışmalarını hızlandıracak önemli bir yatırım turunu tamamladı. Hyperever, Öncü GSYO’nun liderlik ettiği tohum yatırım turunda 2,2 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım turuna ayrıca bireysel yatırımcı Murat Büyümez de katıldı.Hyperever, aldığı yatırımı Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmak, üretim altyapısını güçlendirmek, tanıtım faaliyetlerini genişletmek ve uluslararası pazarlara açılmak için kullanacak.

Yatırım başarısı imza gününde kutlandı

Hyperever’ın 2,2 milyon dolarlık yatırım başarısı İTÜ ARI Teknokent ev sahipliğinde düzenlenen imza töreniyle kutlandı. Törene İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Doğan Holding İcra Kurulu Üyesi Eren Sarıçoğlu ve bireysel yatırımcı Murat Büyümez katıldı. Törende, yatırım süreci, teknoloji geliştirme vizyonu ve Türkiye’nin derin teknoloji ekosisteminin geleceği üzerine önemli değerlendirmeler paylaşıldı. Doğan Holding tarafından yapılan açıklamada: Geleceği şekillendiren alanlara yatırım yapmanın Grubun önceliklerinden biri olduğu, yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin de bu stratejik öncelikler arasında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Hyperever ve Proteo’nun ortaya koyduğu yüksek potansiyel ve gelecek vadeden teknolojik vizyon öne çıkarılarak; yerlilik anlayışı doğrultusunda genç ve yetenekli bir ekibin yenilikçi çalışmalarına destek olmaktan duyulan memnuniyet ifade edildi.

İTÜ ARI Teknokent’ten küresel sahneye

İTÜ ARI Teknokent’in güçlü inovasyon ortamında gelişen Hyperever, geliştirdiği ileri robotik teknolojilerle Türkiye’nin mühendislik gücünü uluslararası arenada temsil etmeyi hedefliyor. Yapay zekâ tabanlı otonom sistemler alanındaki bilgi birikimini küresel pazarlara taşımak için Avrupa ve Orta Doğu’da stratejik iş birlikleri üzerinde çalışan şirket, yerli üretim kabiliyetini global ölçekte konumlandırmayı amaçlıyor. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, yapılan yatırımın ekosistem açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “İTÜ ARI Teknokent olarak, Türkiye’de yenilikçi girişimlerin büyümesine ve küresel ölçekte rekabet gücü kazanmasına öncülük ediyoruz. Hyperever, ekosistemimizde doğan, mühendislik köklerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nin güçlü akademik geleneğinden alan ve vizyonuyla geleceğe yön veren bir girişimdir.Doğan Holding’in liderliğinde gerçekleşen bu yatırım, hem Hyperever’ın teknoloji üretme gücüne hem de Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Biz İTÜ ARI Teknokent olarak, üniversite-sanayi iş birliğini sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı olarak görüyoruz; Hyperever’ın başarısı da bu anlayışın en güçlü kanıtıdır. Türkiye’yi teknoloji geliştiren ve yeniliği ihraç eden bir ülke konumuna taşımaya kararlılıkla devam edeceğimize inanıyorum.”

Teknolojiye tutkulu bir mühendislik ekibi

Hyperever, 18 kişiden oluşan dinamik ve yüksek nitelikli bir mühendis ekibiyle faaliyet gösteriyor. Ekibin liderliğini şirketin üç kurucu ortağı üstleniyor: Genel Müdür ve Makine Mühendisi Çayan Baykal, Donanım Lideri ve İmalat Mühendisi Yunus Demir ile Yazılım Lideri ve Elektronik Haberleşme Mühendisi Ömer Demirci. Ekip üyelerinin büyük çoğunluğu İstanbul Teknik Üniversitesi’nin mühendislik fakültelerinden mezun olup, yerli teknoloji üretimi konusundaki bilgi birikimlerini Hyperever çatısı altında bir araya getiriyor.

Proteo’nun patent süreci devam ederken, ürünün IP67-68 ve MIL-STD sertifikasyonlarını alması hedefleniyor. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar Proteo’nun lansmanını gerçekleştirip seri üretim sürecine geçmeyi planlıyor.