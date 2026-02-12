Hypium Otel, Düzce Turizmine yeni soluk getirmeyi hedefliyor.

Düzce’nin tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Konuralp bölgesinde, hayata geçirilen Hypıum Otel, mimarisi, malzeme seçimi ve hizmet anlayışıyla konaklama sektöründe fark yaratmayı hedefliyor.

Taş ve ahşabın yoğun, özgün ve teknolojik kullanımıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Hypıum Otel, misafirlerine yalnızca konaklama değil; huzur, estetik ve kaliteyi bir arada sunan benzersiz bir deneyim vadediyor.

Nisan ayında yapılacak törenle resmi açılışı planlanan Hypıum Otel’in mimarisi yanında sunacağı hizmet kalitesi ve zengin mutfağı ile bölgeye yeni bir soluk getireceğini belirten Genel Müdür Koray Demir, otellerinde misafir odaklı hizmet anlayışının temel öncelikleri olduğunu belirterek

“Hypıum Otel olarak misyonumuz, misafirlerimize yalnızca bir konaklama alanı sunmak değil; huzur, konfor ve kaliteyi aynı anda yaşatmaktır. Her misafirimizi kendini özel hissedeceği bir deneyimle ağırlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Modern konaklama standartlarının sıcak ve samimi bir atmosferle birleştirildiğini ifade eden Demir, Hypıum Otel’de odalardan ortak alanlara dek her detayın titizlikle planlandığını vurguladı. Koray, “Güler yüzlü ve her biri kendi alanında deneyimli yaklaşık 50 kişiden oluşan ekibimiz, konaklama sürecinin her aşamasında misafirlerimizin huzurlu ve konforlu bir deneyim yaşaması için hizmet vermekte” diye konuştu.

Hedef güven, kalite ve zarafetle anılan bir marka olmak

Hypium Otel’in, sürdürülebilirlik ilkesini hizmet anlayışının önemli bir parçası olarak benimseyerek çevreye duyarlı bir işletme modeliyle faaliyet gösterdiğini anlatan Genel Müdür Koray Demir, kendilerini tercih eden misafirlerine kalite standartlarından ödün vermeden güvenli ve sakin bir konaklama ortamı sunduklarını belirtti. Demir, “ Hedefimiz, Hypium Otel’i konaklama sektöründe güven, kalite ve zarafetle anılan bir marka haline getirmek. Bunun içinde gerek yatırımda ve gerekse personel yapılanmasında hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Çünkü hem yerli hem de yabancı misafirler için tercih edilen bir destinasyon olarak bölgemizde örnek gösterilen bir otel olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Düzce’nin antik kenti Prusias ad Hypium’un izlerini taşıyan mimari tarzda taş bina olarak yaptıkları otelin, taş oymalarında Halep’ten getirilen ustaların görev yaptığını anlatan Demir, Hypium Otel’in bu yönüyle geçmişle bugünü aynı atmosferde buluşturarak misafirlerine özgün bir deneyim sunduğunu söyledi. Demir, “ Projede uyguladığımız estetik detaylar, mimari dokular ve doğal çevre, konaklamayı yalnızca rahat değil aynı zamanda görsel açıdan da etkileyici hale getiriyor” diye konuştu.

Hypium Otel’in mimari yapısının Türkiye’de bir benzeri olmadığının özellikle altını çizen Koray Demir, kullanılan malzemelere dikkat çekerek “Otelimizde kullandığımız ahşapların yüzde 90’ı meşe ağacından oluşuyor. Binamızda yüzde 70 Nevşehir taşı, yüzde 30 ise aynı bölgedeki eski Rum evlerinden sökülmüş taşlar kullanıldı. Türkiye’de taş ve ahşabın bu ölçekte, bu yoğunlukta ve bu teknolojik altyapıyla bir araya getirildiği başka bir otel bulunmuyor” dedi.

Proje için Halep’ten özel taş ustaları getirildi

Halep’ten getirilen özel taş ustalarının da projede görev aldığını belirten Genel Müdür Demir, oda dekorasyonlarındaki taş işçiliğinin tamamen özgün kesimlerle hazırlandığını ifade etti. Demir, şirketlerinin daha önce Nevşehir, Mardin ve Aksaray’da gerçekleştirdiği önceki mimari projelerin de Hypium Otel için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Hypium Otel’in Esidre Mimarlık Mühendislik AŞ’nin yatırımı olduğunu anlatan Demir, hizmet sektörüne yatırım yapma kararı almalarıyla iki yıllık bir çalışmanın ardından yatırımın tamamlandığını ifade etti. Bugünkü bedelle yaklaşık 12 milyon dolar yatırım tutarı bulunan Hypium Otel’in 30 oda ve 72 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini anlatan Demir, Otelde en küçüğü 32, en büyüğü 55 metrekare yani dört kişilik ailenin konaklayabildiği 1+1 konseptli oda yanında, 9 adet triple ve deluxe oda seçenekleri bulunduğunu belirtti.

Hypium Otel’in mimarisi, malzeme kalitesi ve hizmet anlayışıyla yalnızca Düzce’nin değil, Türkiye’nin de örnek gösterilen otelleri arasında yer alma hedefliyle sektöre giriş yaptığını anlatan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

“ Taş, ahşap ve estetiğin benzersiz uyumu ile Hypium Otel, konaklama sektöründe Türkiye’de tek olma özelliğine sahip. Hedefimiz konaklama sektöründe güven, kalite ve zarafetle anılan, bulunduğu bölgeye değer katan bir marka olmak. Bu hedef doğrultusunda sürekli gelişimi temel ilke olarak benimsedik. Hypium Otel’i hem yerli hem de yabancı misafirler için tercih edilen bir destinasyon haline getirmek ve bölgemizde örnek gösterilen bir otel olmayı amaçlıyoruz”