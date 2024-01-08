Hyundai Assan’dan EGM’ye 1000 adet TUCSON teslimatı

Hyundai Assan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törende emniyet teşkilatına 1.000 adet Hyundai TUCSON’u teslim etti.

Teslimata ilişkin açıklama yapan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün TUCSON modelimizi tercih etmesi bizleri çok mutlu etti. Emniyet teşkilatının içinde farklı görevlerde kullanılacak olan TUCSON’un, aktif koruma sağlayan güvenlik donanımları ve üstün sürüş dinamikleriyle polislerimize görevlerinde yardımcı olacağını düşünüyorum.” dedi.

Türkiye’de Yılın Otomobili ödülüne sahip olan Hyundai TUCSON, bağımsız araç değerlendirme kuruluşu olan Euroncap çarpışma testlerinde de beş yıldız alarak başarıya ulaşmıştı. Satışa sunulduğu tüm pazarlarda popülerliğini zirveye taşıyan Hyundai TUCSON, özellikle güvenlik donanımları, HTRAC dört tekerden çekiş sistemi ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.