Hyundai, ilk akıllı kentsel mobilite merkezini açıyor

Hyundai Motor Grubu, ilk akıllı kentsel mobilite merkezini açmay hazırlanıyor. Gruptan yapılan açıklamaya göre, Singapur'da bulunan Hyundai Motor Grubu Singapur İnovasyon Merkezi (HMGICS), açıldığında mobilite üretiminin geleceğini yeniden tanımlayacak ve müşteri deneyiminde yeni standartlar belirleyecek.

Grubun insanlık için ilerleme sağlama vizyonunun bir parçası olacak olan HMGICS tesisi, insan ve robotik süreçler arasındaki yenilikçi ve üst düzey entegrasyonu sunacak.

HMGICS, geleneksel üretime göre daha yenilikçi bir üretim metodu kullanacak ve insan merkezli akıllı otomotiv üretim teknolojisi için de bir test ortamı görevi görecek. Buna ek olarak; sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimine de ağırlık vererek gelecekteki mobilite prensiplerine de öncülük etmiş olacak.

İnovasyon merkezi, Singapur akıllı şehir ekosistemine tamamen entegre olacak ve bölgenin daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturma hususundaki ortak vizyonunu da güçlendirecek.