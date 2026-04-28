Hyundai Rotem savunma ve raylı sistemlerdeki tarihi rekoruyla vites yükseltti

Hyundai Rotem, açıkladığı bilançosuyla hem finansal gücünü hem de küresel pazardaki yerini tescilledi. Toplam satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 24 artıran şirket, 151 milyon dolar faaliyet kârı elde ederek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Savunma sanayide yüksek kar marjı

Şirketin bu olağanüstü performansının arkasında, yüzde 27,2 faaliyet kar marjına ulaşan savunma iş kolu yer aldı. Özellikle Polonya ile yapılan K2 tankı ihracat anlaşmaları kapsamındaki teslimatların hızlanması, şirketin nakit akışını ve kârlılığını zirveye taşıdı. Savunma tarafındaki bu başarı, raylı sistemlerdeki stabil büyüme ile birleşince tarihi rekor geldi.

Kredi notu 'AA-' seviyesine yükseldi

Finansal tablolardaki bu güçlenme, dünyanın en büyük yatırım yönetim şirketlerinden BlackRock’ın payını artırmasının yanı sıra kredi notlarına da yansıdı. Güney Kore'nin üç büyük derecelendirme kuruluşu, Hyundai Rotem’in kredi notunu eş zamanlı olarak 'AA-' seviyesine yükseltti. Kuruluşlar, şirketin 20 milyar doları aşan devasa sipariş stoğunun gelecekteki büyüme için en büyük güvence olduğunu vurguladı.