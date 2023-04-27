Hyundai, Rusya'dan çıkıyor

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor Co, Rusya'dan ayrılmayı planlıyor.

Güney Kore medyasının bildirdiğine göre, Hyundai Motor, Rusya'daki üretim tesislerini bir Kazak şirketine satmayı planlıyor ve satış müzakerelerinin son aşamada olduğu belirtiliyor.

Rusya'daki operasyonlarını geçen yıl askıya alan Hyundai Motor, Mart ayında Rusya operasyonu için "çeşitli seçenekleri" gözden geçirdiğini açıklamıştı.

Güney Koreli TV şebekesi MBC'nin haberine göre, Hyundai Motor'un Rusya'daki fabrikalarını satma müzakereleri son aşamaya geldi ve otomobil üreticisi Rus hükümetinden nihai bir onay bekliyor.

Reuters'e yaptığı açıklamada Hyundai Motor, Rusya'daki işinin geleceği için çeşitli senaryoları gözden geçirdiğini ve şu ana kadar herhangi bir karar alınmadığını sözlerine ekledi.