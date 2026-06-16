Hyundai, Türkiye'ye batarya fabrikası yatırımı yapacak

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre yatırımın yerli üretimin güçlendirilmesine katkı sunmasının yanı sıra Türkiye'nin elektrikli mobilite alanındaki bilgi birikimini artırması amaçlanıyor.

Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır üretim faaliyetlerini sürdüren Hyundai Motor Türkiye, Ağustos ayında seri üretimine başlayacağı IONIQ 3 modeline yönelik yatırımını yeni batarya fabrikasıyla destekleyecek. Hyundai Mobis ile işbirliği içinde hayata geçirilecek tesiste, batarya hücreleri otomasyon sistemleriyle bir araya getirilecek.

Bloomberg'ün aktardığına göre, yatırımın ilk aşamasında 300'ün üzerinde kişiye istihdam sağlanması planlanırken, elektrikli araç üretiminde ihtiyaç duyulan teknik bilgi ve uzmanlığın geliştirilmesine de katkı sunulması öngörülüyor.

"1997'den bu yana 3,3 milyon araç ürettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, İzmit'teki fabrikanın Hyundai'nin yurt dışındaki ilk üretim tesisi olduğunu hatırlatarak, 1997 yılından bu yana fabrikada 3,3 milyon araç üretildiğini belirtti.

Yeni batarya yatırımını duyurmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Berkel, "Hyundai'nin deniz aşırı ilk tesisi olan İzmit fabrikamızda 1997 yılından bu yana 3,3 milyon adet araç ürettik. Bugün de Hyundai Motor Türkiye olarak yeni batarya yatırımını açıklamaktan büyük gurur duyuyoruz. Hem ülkemiz hem de Türk otomotiv endüstrisi adına oldukça önemli olan bu yatırımın markamızın Türkiye’deki büyümesine katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Son aşamasına gelinen yatırım kapsamında bu yıl 27 bin, gelecek yıl ise 40 binin üzerinde üretim yapılması planlanıyor. NMC batarya hücreleri Macaristan'dan tedarik edilirken, kısa menzilli LFP bataryaların tamamı Çin'den sağlanıyor.

Şirket, söz konusu yatırımın yalnızca Ağustos ayında seri üretimine başlanacak IONIQ 3 modeli için değil, ilerleyen dönemde üretilecek yeni elektrikli ve hibrit araç modelleri için de güçlü bir altyapı oluşturmasını hedefliyor. Yatırımın aynı zamanda yerli yan sanayinin gelişimine katkı sunması amaçlanıyor.

Toplam 30 bin metrekarelik alana kurulan batarya fabrikasında 27 robot görev yapacak. Tesiste araç üretimine hazır batarya paketleri yüksek otomasyon seviyesiyle üretilecek.

Hyundai'nin Türkiye'de üreteceği ikinci yerli elektrikli model olan IONIQ 3'ün Ağustos ayında bantlardan inmesi, Eylül ayında ise iki farklı batarya ve güç seçeneğiyle satışa sunulması planlanıyor.