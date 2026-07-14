Hyundai ve Kia, ABD'deki 14 elektrikli aracı geri çağırıyor

Geri çağırma kararı, 2023 ve 2024 model yıllarına ait altı adet Hyundai Ioniq 5 modelini kapsıyor.

Kia cephesinde ise yedi adet 2022-2024 model EV6 ile bir adet 2024 model EV9 SUV modelinin, bu hatadan etkilendiği açıklandı.

Araç sahiplerine şarj ve park uyarısı

Carscoops'un haberine göre şirketler, sorun giderilene kadar araç sahiplerinin batarya şarjını yüzde 80 ile sınırlamalarını talep ediyor.

Ayrıca olası bir tehlikeyi önlemek adına araçların evlerden uzakta, açık havada ve yapılardan uzak yerlerde park edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kia batarya paketlerini değiştirecek

Kia, etkilenen araçlardaki yüksek voltajlı batarya paketinin tamamını kusursuz hücreler içeren yeni bir paketle değiştirecek.

Bayilere resmi bilgilendirme mektupları gönderilirken, araç sahiplerine yönelik bildirim yazışmalarının ise 7 Ağustos tarihinde gönderileceği belirtildi.

Geri çağırma uygulaması, yalnızca ABD pazarında satılan ve şasi numaraları belirlenmiş 14 aracı kapsamaktadır.