  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Hyundai ve Kia, ABD'deki 14 elektrikli aracı geri çağırıyor
Takip Et

Hyundai ve Kia, ABD'deki 14 elektrikli aracı geri çağırıyor

Hyundai ve Kia, batarya üreticisi SK On tarafından sağlanan hücrelerde tespit edilen üretim hatası nedeniyle ABD'deki 14 elektrikli aracı geri çağırıyor. Yanlış hizalanmış pil elektrotlarının dahili kısa devreye yol açarak park halinde veya hareket halindeyken yangın çıkarabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hyundai ve Kia, ABD'deki 14 elektrikli aracı geri çağırıyor
Takip Et

Geri çağırma kararı, 2023 ve 2024 model yıllarına ait altı adet Hyundai Ioniq 5 modelini kapsıyor.

Kia cephesinde ise yedi adet 2022-2024 model EV6 ile bir adet 2024 model EV9 SUV modelinin, bu hatadan etkilendiği açıklandı.

Araç sahiplerine şarj ve park uyarısı

Carscoops'un haberine göre şirketler, sorun giderilene kadar araç sahiplerinin batarya şarjını yüzde 80 ile sınırlamalarını talep ediyor.

Ayrıca olası bir tehlikeyi önlemek adına araçların evlerden uzakta, açık havada ve yapılardan uzak yerlerde park edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kia batarya paketlerini değiştirecek

Kia, etkilenen araçlardaki yüksek voltajlı batarya paketinin tamamını kusursuz hücreler içeren yeni bir paketle değiştirecek.

Bayilere resmi bilgilendirme mektupları gönderilirken, araç sahiplerine yönelik bildirim yazışmalarının ise 7 Ağustos tarihinde gönderileceği belirtildi.

Geri çağırma uygulaması, yalnızca ABD pazarında satılan ve şasi numaraları belirlenmiş 14 aracı kapsamaktadır.

12 ilde organize suç örgütlerine operasyon: Çete üyesi 74 şüpheli yakalandı12 ilde organize suç örgütlerine operasyon: Çete üyesi 74 şüpheli yakalandıGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 14 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den yağış ve rüzgar uyarısı! 2 il için sarı kod verildi: İşte hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den yağış ve rüzgar uyarısı! 2 il için sarı kod verildi: İşte hava durumu tahminleri...Gündem
Altın 2 haftanın dibini gördü: İşte 14 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın 2 haftanın dibini gördü: İşte 14 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans