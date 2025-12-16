Hyundai'da emniyet kemeri arızası: 568 bin araç geri çağırıldı, soruşturma kapandı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sene başında Hyundai'ye karşı inceleme başlatmıştı. İnceleme, Hyundai Palisade SUV modelindeki emniyet kemeri arızası nedeniyle açılmıştı.

Söz konusu modelde emniyet kemerinin istenmeden açılabildiği belirtilmişti. Hyundai sorunu gidermek için 568 bin 580 adet aracını geri çağırdı. Bu hamle sonrası soruşturma kapatıldı.

NHTSA'dan yapılan açıklamada geri çağırmanın gerçekleşmesi nedeniyle yeni bir adım atılmasına gerek kalmadığı belirtildi. Hyundai ise daha önce yaptığı açıklamada arızanın en kısa sürede giderileceği belirtilmişti.