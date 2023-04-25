Hyundai'den, ABD'de batarya fabrikası yatırımı

Güney Koreli Hyundai şirketi ve SK Innovation batarya birimi, ABD'nin Georgia eyaletinde yeni bir batarya fabrikası inşa edeceklerini duyurdular.

Bir süre önce ABD'de yürürlüğe konulan vergi düzenlemeleriyle birlikte, elektrikli araç sahiplerinin vergi indiriminden faydalanabilmesi için araçlarının parçalarının en az yüzde 50'sinin Kuzey Amerika'da üretilmiş veya montajının yapılmış olması gerekiyor. Yapılan düzenleme sonrası Hyundai kendisi için önemli bir pazar olan ABD'ye yönelik yatırım fırsatları konusunda iştahını kabartmış durumda.

Fabrikanın yıllık 35 GWh üretim kapasitesiyle yaklaşık 300 bin araca batarya hücresi sağlaması planlanıyor ve 2025'in ikinci yarısında üretime başlanması bekleniyor.