Hyundai’nin marka değeri 23 milyar dolara yükseldi

Hyundai, Interbrand’e göre marka değerini 5 yılda yüzde 63 artırarak 23 Milyar dolara çıkardı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Hyundai Motor Company, marka değerinin 23 milyar dolara ulaştığını ve aynı zamanda Interbrand'in 2024'teki “En İyi Global Markaları” arasında yer aldığını açıkladı.

Global olarak dünyanın en değerli markalarından biri olan Hyundai, bu atılımla beraber 30’uncu sıraya yerleşti. Marka gücünü ve sıralamasını her yıl düzenli olarak artıran Hyundai, son beş yıl içinde marka değerinde de yüzde 63’lük bir artış gösterdi.

Hyundai’nin marka değerindeki büyümeye katkıda bulunan temel faktörler arasında markanın 'İnsanlık İçin İlerleme' marka vizyonu var. Hyundai, özellikle IONIQ model serileriyle dünya çapındaki etkisini artırdı. “Dünya Otomobil Ödülleri”nde liderliği kimseye kaptırmayan Hyundai, IONIQ modelleriyle birlikte J.D. Power, Red Dot ve IF Design gibi kuruluşlardan da tam not alarak etkisini ve gücünü artırdı.

Hyundai, stratejik girişimleriyle de marka etkisini genişletti. Hyundai Motor Grubu İnovasyon Merkezi Singapur'un (HMGICS) tamamlanmasının ardından, Hyundai Motor Grubu Metaplant America (HMGMA), Ulsan'daki elektrikli araç tesisi ve Suudi Arabistan'daki yeni fabrikayla beraber gelecekteki mobiliteye de önemli yatırımlar yapan marka, böylelikle global gücünü güvence altına almaya devam ediyor. Global bir marka danışmanlık firması olan Interbrand, her yıl büyük şirketleri inceleyerek derecelendiriyor. Bu araştırmalardaki sıralamalar üç faktöre dayanıyor: finansal performans analizi, markanın rolü ve markanın rekabet gücü. Hyundai'nin bu yükselişi, markanın istikrarlı büyümesinin ve sağlam performansının bir kanıtı olarak nitelendiriliyor."