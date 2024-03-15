IBAKTECH’ten 4 milyar dolarlık ticaret hacmi beklentisi

Alanında dünyanın ikinci, Avrasya'nın en büyüğü unvanına sahip uluslararası IBAKTECH Fuarı, 24-27 Nisan tarihleri arasında unlu mamul endüstrisi, çikolata- dondurma- tatlı üreticileri ve HORECA sektörü profesyonellerini 14. kez bir araya getirecek. Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan fuar; 6 salonda, 30 bin m2’lik alanda organize edilecek. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, GIDABİL, EKMADER ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu gibi kuruluşların desteğiyle düzenlenecek olan IBAKTECH, Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Slovenya, Çin, İran ve Suriye gibi ülkelerden 300'ün üzerinde katılımcıya ve 500'ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak. Bu sayede ziyaretçiler farklı ülkelerden gelen sektör profesyonelleri ile iletişim kurarak iş birlikleri ve ticari ilişkiler geliştirebilecekler.

Fuar; ekmek – pasta makinaları, hamur makinaları, ekmek – pasta katkı maddeleri, çikolata ve üretim teknolojileri, dondurma ve üretim teknolojileri, ambalaj makinaları, dekor malzemeleri, fırın – pastane ekipmanları, pişiriciler, gıda ve içecek, gıda & içecek makine ve ekipmanları, konveyör sistemleri ve ekipmanları, makine ekipmanları otel, cafe – bar mutfak ekipmanları, soğutma grupları, dondurulmuş ürünler, mobilya dekorasyon, dernek, sektörel yayınlar gibi tüm sektörleri tek çatı altında bir araya getirerek, dünya gıda ve teknolojileri ticaretine yön verecek.

“Uluslararası iş bağlantılarının buluşma noktası olacak”

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop, "IBAKTECH fuarı, ekmek, pasta, çikolata, şekerleme ve dondurma sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların bir araya geldiği ve son teknolojileri bir arada görebileceği önemli bir platform. Geçtiğimiz yıllarda, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Bölgeleri başta olmak üzere 115 ülkeden 80 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan IBAKTECH, hem katılımcılarına yeni pazarlara ulaşmaları için fırsatlar sunmuş hem de uluslararası bir ticari platform olarak sektör profesyonellerinin yatırım kararlarındaki önemini bir kez daha ortaya koymuştu. Bu başarısıyla alanında dünyanın ikinci büyük fuarı olma konumunu koruyor. Katılımcılar ve ziyaretçiler, bu fuar sayesinde sektördeki gelişmeleri takip edebilir, potansiyel yeni iş ortakları ile bağlantı kurabilir ve uluslararası pazarlara açılma fırsatı yakalayabilir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da IBAKTECH fuarının bizim için büyük bir değer taşıdığını düşünüyoruz. Bu yılki fuarın katılımcıları ve ziyaretçileri için başarılı ve verimli bir etkinlik olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.