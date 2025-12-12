IBM, Confluent’ı 11 milyar dolara almaya hazırlanıyor

Amerikan teknoloji devi IBM, Confluent’ı 11 milyar dolarlık bir anlaşmayla portföyüne katmaya hazırlanıyor. Teklif kapsamında Confluent’ın halka açık tüm hisseleri her biri 31 dolar nakit ödeme karşılığında alınacak.

Confluent’ın stratejik önemi

Confluent, gerçek zamanlı veri akışı ve olay temelli veri yönetimi çözümleri sunuyor. Bu nedenle IBM’in bu hamlesi, yapay zeka ve hibrit bulut hizmetleri alanındaki büyüme stratejisiyle doğrudan ilişkili.

IBM CEO’su Arvind Krishna, Confluent teknolojisinin IBM’in portföyüyle entegre edilerek, işletmelere gerçek zamanlı veri yönetimi sağlayacak bir akıllı veri platformu oluşturacağını açıkladı.

Satın alma süreci

Henüz satın alım resmi olarak tamamlanmış olmasa da, anlaşmanın şartları kamu ile paylaşılmış durumda. İşlemin kapanabilmesi için düzenleyici onaylar ve hissedar onayı gerekiyor. Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi halinde satın almanın 2026 ortasına kadar tamamlanması öngörülüyor.