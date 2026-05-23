IBM’den kuantum teknolojisinde tarihi ralli: Piyasa değerine 26 milyar dolarlık dev katkı

Küresel bilişim ve teknoloji pazarının en köklü oyuncularından IBM, geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen kuantum bilişim alanındaki ağırlığıyla finansal piyasalarda fırtınalar estiriyor. Şirketin uzun yıllardır yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının ve kuantum yol haritasının ticari güven kazanması, borsa performansına doğrudan yansıdı. Yaşanan bu ivme, IBM'in toplam piyasa değerine tek bir hareketle 26 milyar dolarlık devasa bir değer artışı ekledi.

Bu borsa başarısı, küresel finans piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Yapay zeka yatırımlarının ardından hisse senedi piyasalarında yeni bir teknolojik büyüme hikayesi arayan kurumsal yatırımcılar, rotayı doğrudan IBM hisselerine çevirdi. Yaşanan bu güçlü ralliyle birlikte şirketin hisse senetleri son dönemin en yüksek seviyelerine ulaştı.

Deneysel aşamadan ticari altyapıya geçiş

IBM’in borsada yarattığı bu etki, kuantum bilgisayarların artık sadece laboratuvarlarda test edilen deneysel cihazlar olmaktan çıktığını gösteriyor. Şirket; finans, siber güvenlik, lojistik ve karmaşık veri analitiği gibi devasa işlem gücü gerektiren sektörler için kuantum altyapı hizmetlerini ve bulut tabanlı kuantum sistemlerini erişilebilir kılmaya başladı. Bu durum, geleceğin teknoloji standartlarını IBM'in belirleyeceğine yönelik piyasa inancını kuvvetlendiriyor.

Hisselerdeki yükseliş trendi incelendiğinde, yaşanan hareketliliğin geçici bir spekülasyondan ibaret olmadığı görülüyor. Kuantum teknolojilerine yönelik küresel kurumsal talebin henüz çok başında olunması, IBM'in bu alandaki öncü rolü sayesinde önümüzdeki dönemde de finansal göstergelerini yukarı taşımaya devam edeceğine işaret ediyor.

'Mavi Dev' yarışta yeniden ön planda

Teknoloji sektöründe uzun süre ‘Mavi Dev’ olarak anılan ancak bulut bilişim ve mobil teknolojiler döneminde rakiplerinin gölgesinde kaldığı düşünülen IBM, kuantum atılımıyla dengeleri tamamen değiştirdi. Şirketin geleceğe yönelik büyüme projeksiyonunu kökten şekillendiren bu son borsa rallisi, teknoloji endekslerinin de genel olarak yukarı yönlü ivme kazanmasında kritik bir rol oynadı.

Sektörün genel seyrine bakıldığında, IBM'in bu başarısının ardından diğer küresel teknoloji şirketlerinin de kuantum alanındaki yatırımlarını ve rekabet hamlelerini hızlandırmak zorunda kalacağı açıkça ortada. IBM hisselerindeki bu yukarı yönlü ivmenin önümüzdeki çeyreklerde de finans gündeminin üst sıralarında yer alması bekleniyor.