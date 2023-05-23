İbrahim Bodur, vefatının 7'nci yılında anılıyor

Kale Grubu, kurucusu İbrahim Bodur'u anmak için ilkini 2022'de düzenlediği "Hayata Değer" buluşmasını, bu yıl da 8 Haziran'da Müze Gazhane'de gerçekleştirecek.

Düzenlenecek etkinlikte; ilham veren konuşmalar, farklı deneyimler sunacak atölyeler, diyalog alanları ve pazar yerleri eşliğinde sosyal girişimciler ve gençler dönüşümün enerjisini ortaya koyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, İbrahim Bodur'un tek amacının Türkiye'deki herkesin, her kesimin müreffeh bir düzeye erişmesi olduğunu belirterek, Bodur'un, bu amacı gerçekleştirmek için son anına kadar büyük bir azim ve ferasetle çalıştığını aktardı.

Okyay, "İbrahim Bodur, Türkiye'nin değişim öncülerinden biri, tek başına kendine özgü bir kalkınma modeliydi. Hayatı boyunca her zaman insana öncelik verdi, yaptığı her şeyin merkezine insanı yerleştirdi. Çanakkale'de, İstanbul'da, Türkiye'nin dört bir yanında genciyle, yaşlısıyla milyonlarca insanın hayatına dokundu. İnsanlara hep iyilik ve güzellik vermeye çalıştı. Şimdi biz de onun izinden gidiyor, bize emanet ettiği bu anlamlı mirası gelecek kuşaklara aktarmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bodur'un bir yandan kalkınma hamlesine hizmet ederken diğer yandan da önemli bir değerler ekosistemi ördüğünü belirten Okyay, "Değerlerden taviz vermeden büyümek önemli ve zordur. O, bunu başardı. Onun gönlünden, dilinden eksik etmediği memleket sevdası, insan sevgisi, üretim aşkı gibi değerlerini biz de kutup yıldızlarımız yaptık. Onun izinden giderek yerel değerlerimizi kaybetmeden, geleneklerimiz ve yetkinliklerimizi birleştirerek ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.