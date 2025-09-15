IC Enterra, YEKA Erzin-2 Güneş Enerjisi Projesi için 65 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

Türkiye’nin enerji dönüşümünde öncü rol üstlenen IC Enterra, Hatay’da inşa ettiği YEKA Erzin-II Güneş Enerjisi Santrali için sağladığı 65 milyon dolarlık uluslararası finansmanla yatırımlarına ivme kazandırıyor.

Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile yapılan anlaşma, IC Enterra’nın sürdürülebilir büyüme yolunda attığı önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Yıllık ortalama 248.000 MWh elektrik üretmesi öngörülen santral, yaklaşık 155 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Yıllık 157 bin ton karbon emisyonunun önüne geçecek santral, Türkiye’nin sürdürülebilir elektrik arzına katkı sağlayacak.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji CEO’su Cem Aşık, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yatırımlarımıza hız verdiğimiz bu dönemde, AIIB ve TSKB gibi güçlü finansal kurumlarla gerçekleştirdiğimiz iş birliği bizim için büyük bir anlam taşıyor. Erzin-2 GES, yalnızca IC Enterra’nın büyüme yol haritasında stratejik bir yere sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan, sürdürülebilir büyümeyi ve bölgesel kalkınmayı destekleyen bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Bu anlaşma sayesinde kredi maliyetlerimizi düşürürken vade avantajı da elde ettik. Böylece gelecek dönemde gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlar için de daha sağlam bir finansal zemin oluşturmuş olduk. 2023’te büyük bir felaket yaşayan Hatay’da ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanmasına katkı sunacak bir projeyi hayata geçirmekten de büyük gurur duyuyoruz. YEKA Erzin-2 GES ile Türkiye’nin sahip olduğu yüksek güneş potansiyelini değerlendirerek karbon salımlarını azaltıyor, gelecek nesiller için temiz, güvenilir ve erişilebilir enerji kaynaklarını güvence altına alıyoruz.”