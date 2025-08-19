IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin ilk yarıda üretimi arttı, geliri 2,4 milyar TL’ye ulaştı

IC Holding’in enerji sektöründeki bilgi birikimi ve mühendislik gücüyle faaliyetlerini sürdüren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Portföyünde hidroelektrik ve güneş enerjisi santralleri bulunan şirket, yılın ilk altı ayında hem üretimini hem gelirlerini, hem de kârlılığını artırarak sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda operasyonlarına devam etti.

Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklanan bilanço verilerine göre IC Enterra’nın Ocak-Haziran 2025 döneminde toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artarak 813 MWh’ye yükseldi. Yine bu dönemde elde edilen toplam gelir ise 2,4 milyar TL’yi aştı. Üretim ve gelirdeki bu artış, şirketin stratejik yatırımları, kaynak çeşitliliği ve verimlilik odaklı iş modeliyle uyum içinde ilerlediğini ortaya koydu.

Erzin-2 GES ile üretim portföyüne yüzde 14 katkı

IC Enterra’nın bu yılın ilk altı ayındaki üretim artışında önemli rol oynayan yatırımlardan biri, geçtiğimiz yıl devreye alınan Hatay Erzin’deki Güneş Enerjisi Santrali (GES) oldu. Şirketin güneş enerjisi alanındaki büyüme hedeflerine güçlü destek veren Erzin-2 GES, yılın ilk yarısında tek başına 115 MWh elektrik üreterek IC Enterra’nın portföyüne yüzde 14’lük katkı sağladı.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji CEO’su Cem Aşık

Altı aylık bilanço sonuçlarını değerlendiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji CEO’su Cem Aşık, “Farklı coğrafi bölgelerde üretim yapan dokuz HES’imizin gösterdiği üretim performansı gelirlere olumlu yansıdı. Öte yandan, Erzin-2 GES projemizin, daha ilk yarıda toplam elektrik üretimimizde kattığı değer, ne kadar isabetli bir yatırım kararı olduğunu gösteriyor. Beklentimiz, özellikle yaz aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte Erzin’deki güneş santralimizin üretimimize olan katkısının daha artması yönünde” ifadesini kullandı.

Esas faliyet kârı 985 milyon TL’ye FAVÖK marjı yüzde 80,7’ye yükseldi

Üretimdeki artışıyla birlikte ilk yarıda toplam gelirlerin 2,4 milyar TL’yi bulduğunu ifade eden Aşık sözlerine şöyle devam etti:

“Bu dönemde esas faaliyet kârımız da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 970 milyon TL seviyesine ulaştı. Esas faaliyet kârımızdaki bu artış, yalnızca üretim hacmindeki büyümeden değil, aynı zamanda ticaret süreçlerimizdeki etkinliğin ve risk yönetimi politikalarımızın başarısından kaynaklanıyor. Operasyonel verimliliği esas alan iş modelimiz sayesinde güçlü finansal sonuçlara ulaştık. İlk yarıda şirketimizin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 1,9 milyar TL’yi geçerken, FAVÖK marjı da dikkat çekici bir artış gösterdi. 2024 yılının ilk yarısında yüzde 71,5 olan FAVÖK marjı, bu yıl yüzde 80’e yükseldi.”