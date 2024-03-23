IC Enterra’nın talep toplama tarihi belli oldu

IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz kapsamında talep toplama tarihleri belli oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirketin, Ak Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Menkul Değerler ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzında talepler 27-29 Mart'ta toplanacak.

Şirketin toplam 369 milyon 565 bin 717 lira nominal değerli paylarının 226 milyon 986 bin 323 nominal liralık kısmı sermaye artırımı, 142 milyon 579 bin 394 nominal liralık kısmı ise ortak satışı yolu ile halka arz edilecek. Satışa sunulan payların yüzde 75'i yurtiçi bireysel, yüzde 25'i ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Halka arz fiyatı 10 lira olarak belirlenen IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar lira, halka açıklık oranın ise yüzde 20,03 olacağı öngörülüyor. Halka arz sonrası paylar Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da ENTRA kodu ile işlem görecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, yatırımcıların karşısına toplam kurulu gücü 388 megavat olan ve 2023'te toplam 1 milyar 200 milyon kilovatsaat düzeyinde elektrik üreten 9 hidroelektrik santrali (HES) ile çıktıklarını kaydetti.

Kızılok, şirketin, yüksek verimlilikle üretimine devam eden 9 HES'le 2023 sonu itibarıyla yaklaşık 935 bin konutun yıllık enerji ihtiyacını karşıladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin ve Giresun'da mevcut HES'imizin yanı sıra rüzgar ve güneş santrali ile depolamaya yönelik projelerimiz de bulunuyor. Önümüzdeki dönemde, yatırımı devam eden 136 megavat elektriksel kurulu güç (MWm) kapasiteli Erzin-2 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) güneş enerjisi santrali (GES) ile izin süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerimize odaklanmış durumdayız. Yine önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan depolamalı rüzgar enerjisi santralleri (RES) ve GES ön lisans çalışmalarımız da devam ediyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye'de ve global arenada enerji dönüşümüne liderlik etmeye, tecrübemizi ülke sınırları dışına da taşımaya hazırız."

“Yıllık bileşik büyüme oranımız yüzde 29,7 seviyesine ulaştı”

Yenilenebilir enerjinin arz güvenliğindeki önemine de işaret eden Kızılok, "2023 yılında net elektrik üretimimiz 1 milyar 200 milyon kilovatsaat düzeyinde gerçekleşti. Elektrik satışlarından elde ettiğimiz gelir, 2023 yılında 2,9 milyar lira oldu. Türkiye'nin üç ayrı bölgesinde faaliyet gösteren 9 HES'le hem coğrafi açıdan hem de santral çeşitliliği bakımından zengin bir portföye sahibiz. 2021-2023 FAVÖK yıllık bileşik büyüme oranımız yüzde 29,7 seviyesine ulaşmış durumda. Amacımız, halka arzdan elde edilen gelirin önemli bir bölümünü yeni yatırımlarda kullanarak, ülkemizin enerji talebine yanıt üretirken, istihdam yaratmak ve ülke ekonomisine destek olmak. Halka arz ile yatırımcılarımızı sürdürülebilir bir büyümeye ve sürdürülebilir bir geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.