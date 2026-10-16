IC Holding, COP31 İklim Destekçisi oldu

Türkiye’nin ev sahipliğinde 9–20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın İklim Destekçileri arasında yer alan IC Holding, farklı sektörlerdeki deneyimini küresel iklim gündemine taşıyacak. Enerji, inşaat, altyapı, turizm, gayrimenkul ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren Holding, grup şirketlerinin ve İbrahim Çeçen Vakfı’nın çalışmalarını paylaşarak, yeni iş birliği olanaklarını değerlendirecek.

COP31 Başkanlığı'nın Eylem Gündemi kapsamında ortaya koyduğu “35by35” küresel hedefi, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılmasını öngörüyor. Elektrifikasyonun hızlanması, artan elektrik ihtiyacının düşük karbonlu ve güvenilir kaynaklardan karşılanmasını daha da önemli hale getiriyor. IC Holding, bu dönüşümde yenilenebilir enerji yatırımlarını, uzun vadede tamamlayıcı bir rol üstlenebilecek küçük modüler reaktörler (SMR) ve ileri nükleer teknolojilere yönelik çalışmalarıyla birlikte değerlendiriyor.

Can Çaka: Enerji dönüşümünün geleceğinde teknoloji geliştirme kapasitesi belirleyici olacak

IC Holding CEO'su Can Çaka, enerji dönüşümünde güvenilir ve düşük karbonlu üretim kadar teknoloji geliştirmenin de önem kazandığını belirterek şunları söyledi: “IC Holding olarak mühendislik birikimimizi yenilenebilir enerji yatırımları ve ileri nükleer teknoloji çalışmalarımızla bir araya getiriyoruz. Özellikle küçük modüler reaktörler ve dördüncü nesil nükleer teknolojilerde uluslararası iş birliklerimizi Türkiye'nin akademik ve sanayi kapasitesiyle buluşturarak kalıcı bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. COP31'i bu vizyonumuzu küresel paydaşlarla paylaşmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek ve bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik girişimlerimizi uluslararası düzeyde görünür kılmak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz.”

Enerji dönüşümünde geleceğin teknolojilerinin tohumları bugünün yatırımlarıyla atılıyor

IC Holding, enerji dönüşümünün uzun vadeli ihtiyaçlarına yönelik ileri nükleer teknoloji çalışmalarını IC Nükleer Teknoloji liderliğinde sürdürüyor. ARC Clean Technology ile yürütülen stratejik iş birliği kapsamında, sodyum soğutmalı dördüncü nesil reaktör teknolojisinin Türkiye’de ve bölgede uygulanabilirliğine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülüyor; uzun vadeli sanayileşme yol haritası üzerinde çalışılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülen çalışmalar ise yerli reaktör geliştirme kapasitesini güçlendirmeyi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini hedefliyor.

Holding, geleceğin enerji teknolojilerine yönelik çalışmalarını mevcut yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da tamamlıyor. Grubun yenilenebilir enerji şirketi IC Enterra, 2025 yılında 1,25 milyar kWh elektrik üretti. Sürdürülebilirlik yaklaşımını altyapı operasyonlarına da taşıyan IC Holding, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün elektrik tüketimini I-REC sertifikalarıyla yenilenebilir enerji üretimiyle eşleştirirken, köprü, otoyol ve tünel hidrant hatlarını yenileme çalışmalarıyla yılda yaklaşık 8.500 metreküp su tasarrufu sağladı.

İbrahim Çeçen Vakfı, sürdürülebilir dönüşümün insan odaklı boyutunu COP31'e taşıyor

IC Holding, enerji ve teknoloji dönüşümünü nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve kapsayıcı kalkınmayla birlikte ele alıyor. Bu doğrultuda İbrahim Çeçen Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği ve gençlerin geleceğin yetkinlikleriyle buluşturulması odağındaki 22 yıllık sosyal etki deneyimini COP31'in Gençlik ve Eğitim gündemine taşıyacak.

Bugüne kadar 20 binin üzerinde burs sağlayan Vakıf; Kariyer Köprüsü, Zirvenin Şefleri, Yaşam Atölyeleri ve Yaşama İlk Adım gibi programlarıyla gençlerin, kadınların ve çocukların gelişimini destekliyor. Vakıf, COP31 kapsamında eğitimden iş hayatına geçişi destekleyen çalışmalarını ve kapsayıcı kalkınmaya ilişkin deneyimlerini uluslararası paydaşlarla paylaşacak.