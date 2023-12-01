IC Holding, Vietnam ile yatırım bağlarını güçlendiriyor

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen’i kabul etti. İki ülke arasındaki ticari ilişkilere ivme kazandırmayı amaçlayan görüşmede, IC grubunun Vietnam'da devam eden yatırımları, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

“Vietnam’la iş birliğimizi ileriye taşıyacağız”

Görüşmenin ardından açıklama yapan IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, “Geçtiğimiz Ağustos ayında grup şirketimiz IC İçtaş İnşaat öncülüğünde oluşturulan konsorsiyum, Vietnam’ın en prestijli projelerinden biri olan Long Thanh Uluslararası Havalimanı ihalesini kazandı. Bugün de Vietnam’ın değerli Başbakanı Pham Minh Chinh ile Türkiye ve Vietnam arasındaki güçlü dostluk ile iş birliğimizi daha da ileriye taşıma konusunda karşılıklı görüşmelerde bulunduk. Grubumuz kurulduğu günden bu yana global pazarlarda birçok başarılı projeye imza attı. Long Thanh Uluslararası Havalimanı projesi de grubumuz için stratejik bir öncelik. Vietnam'ın 2021-2025 Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine katkı sağlama arzusundayız. Bu bağlamda inşaat, altyapı, enerji, turizm sektörlerindeki deneyimimizi kendileriyle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Vietnam'daki mevcut projelerinin başarısını bir kilometre taşı olarak gördüklerini belirten Çeçen, Vietnam’la olan işbirliklerinin sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal alanda da iki ülke arasında köprü kurduğunu ifade etti. Çeçen, bölgedeki varlıklarını uzun vadeli olarak sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye-Vietnam İş Forumu’na IC İçtaş İnşaat desteği

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Vietnam Planlama ve Yatırım Bakanlığı ile Vietnam Ankara Büyükelçiliği organizasyonunda Sheraton Hotel'de düzenlenen Türkiye-Vietnam İş Forumu, IC Holding iştiraki IC İçtaş İnşaat sponsorluğunda gerçekleştirildi. Türkiye ile Vietnam arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan İş Forumu’nda her iki ülkenin temsilcileri görüşmelerde bulundu. İş dünyasıyla derinlemesine görüş alışverişini teşvik eden forumda gerçekleşen heyetler arası temaslar, uzun vadede karşılıklı yatırım ve ticaret ilişkilerinin güçlenmesine de zemin hazırladı.

ENR dergisi tarafından düzenlenen uluslararası müteahhitler listesinde de yer alan IC Holding, 2022 yılı itibarıyla 15 binden fazla çalışanı ve 5,3 milyar dolarlık cirosuyla faaliyetlerine devam ediyor.