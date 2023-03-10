IC İbrahim Çeçen Vakfı İskenderun Yaşam Alanı faaliyete geçti

IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgeye yönelik yardım çalışmaları kapsamında İskenderun’da inşa ettiği yaşan alanını hizmete aldı. Kalıcı konutlar yapılıncaya kadar bölge halkına barınmanın yanı sıra sosyal ihtiyaçlar konusunda destek vermek üzere hayata geçirilen 30 bin 840 metrekare büyüklüğündeki yaşam alanında bin 500 vatandaş barınabilecek. Yaşam merkezinde konteyner evler ile sosyal birimler bir arada olacak.

Yaşam alanın sadece bir barınma alanı olmanın ötesinde, depremden etkilenen vatandaşların günlük hayatlarının içindeki her türlü unsura cevap veren bir yapı olması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda yaşam alanında mutfak, çamaşırhane, banyonun yanı sıra çocuk ve kadın merkezi, revir, çocuk parkı, öğrenciler için derslik, kütüphane, spor sahası, lokal, güvenlik, soğuk depolama alanı gibi mekanlar bir arada yer alıyor. Yaşam merkezinde ayrıca günlük 5 bin kişiye sıcak yemek servisi yapılıyor.

Sosyal ve eğitici faaliyetler düzenlenecek

IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı, yaşam alanıyla bölge halkının hayatlarını yeniden kurmalarına destek olmayı hedefliyor. Bu şekilde iş gücü kaybının da önüne geçmek, bölgede üretimin sürdürülmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Bölgedeki vatandaşların güvenli bir şekilde barınmalarına ve özellikle çocuklar ile kadınlara destek olmaya öncelik veriliyor.

İskenderun'daki yaşam alanının içinde bu hedefle kurulan çocuk ve kadın merkezinde, yaşanan felaketin izlerini azaltmak hedefiyle eğitici ve sosyal faaliyetler düzenlenerek kadın ve çocukların yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olmak amaçlanıyor. İleriki dönemde depremden etkilenen kadınların, ekonomik olarak güçlenmeleri amacıyla eğitim yoluyla yetkinliklerini artırmak, potansiyel ve halihazırda var olan girişimcilik faaliyetlerini desteklemek gibi projeler üzerinde de planlamalar yapılıyor.

Grup otelleri de depremzedelerin kullanımına açıldı

Yaşam alanının yanı sıra IC Holding, grup bünyesindeki otellerini de 647 vatandaşın kullanımına açtı. IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı, depremde zarar gören illere destek çalışmaları kapsamında, bölgeye 19 tır temel ihtiyaç ve gıda malzemesi gönderirken, Hatay ve İskenderun'da toplam 7 noktada kurulan konteynerler ile günde 10 bin kişiye içecek ve yiyecek hizmeti verildi.