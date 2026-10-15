IC İçtaş Enerji’nin “Yaşayan Enerji” projesine çifte ödül

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IC İçtaş Enerji’nin canlı yaşamını koruyan ve enerji altyapısını doğayla uyumlu hale getiren “Yaşayan Enerji” projesi, iletişim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla iki ayrı ödüle layık görüldü. Proje, The Hammers Awards’ta Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü’nde “Hayvan Hakları Alanında En İyi Ekip” kategorisinde Gümüş Ödül kazanırken, GIGI’de de Hayvan Hakları kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Alınan ödüller, şirketin biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarının ve bu alandaki iletişim yaklaşımının değerini ortaya koyuyor.

Yaşayan Enerji ile sürdürülebilirliğe katkı sunmaya devam edecek

IC İçtaş Enerji’nin enerji altyapısı ile doğal yaşam arasındaki uyumu güçlendirmeyi amaçlayan “Yaşayan Enerji” projesi, enerji sektöründe çevresel sorumluluğun somut uygulamalarla hayata geçirilmesine odaklanıyor. TREDAŞ’ın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ortaklığında “Trakya’nın Kuşlarını Halkalıyoruz” projesiyle şah kartal ve göçmen kuş türlerinin korunması desteklenirken, “Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin” projesi kapsamında kullanım ömrünü tamamlayan 600 armatür başlığı mama ve su kaplarına dönüştürülüyor.

IC Enterra’nın Hatay’da bulunan Erzin-2 GES sahasında yürüttüğü “Güneş Otlatma” uygulaması ise 200’ün üzerinde küçükbaş hayvanın kontrollü otlatılmasıyla doğal arazi yönetiminde yerel hayvancılığa katkı sağlıyor. IC İçtaş Enerji, bu projeler ve hayata geçireceği yeni çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe ve toplumsal faydaya katkı sağlamayı sürdürecek.