  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. IC İçtaş’ın mühendisliği Riyad’ı zirveye taşıdı
Takip Et

IC İçtaş’ın mühendisliği Riyad’ı zirveye taşıdı

IC İçtaş İnşaat’ın hayata geçirdiği çalışmalarla yenilenen Riyad King Khalid Havalimanı, AirHelp Score 2025 Raporu’nda dünyanın en iyi üçüncü havalimanı seçildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
IC İçtaş’ın mühendisliği Riyad’ı zirveye taşıdı
Takip Et

Farklı coğrafyalarda gerçekleştirdiği başarılı projelerle Türk mühendisliğinin dünyadaki temsilcileri arasında yer alan IC İçtaş İnşaat, önemli bir başarıya daha imza attı. IC İçtaş İnşaat’ın mühendislik ve yapım işlerini yürüttüğü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan King Khalid Uluslararası Havalimanı, AirHelp Score 2025 raporunda 200’den fazla havalimanı arasından yolcu deneyiminde 10 üzerinden 8,47 puan alarak dünyanın en iyi havalimanları arasına yerleşti.

IC İçtaş’ın mühendisliği Riyad’ı zirveye taşıdı - Resim : 1

IC İçtaş İnşaat’ın Türk mühendislerinin geliştirdiği çözümler, King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın yolcu deneyiminde dünyanın en iyi ilk üçü arasına girmesinde kilit rol oynadı. Altyapı modernizasyonu, hizmet kapsamının genişletilmesi ve yolcu deneyiminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ise, havalimanının bu başarıyı tarihinde ilk kez elde etmesini sağlayan temel unsurlar oldu.

Uluslararası King Khalid Havalimanı tam kapasiteyle faaliyete başladığında 170.000 metrekarelik alanda, yılda toplam 14 milyon yolcuya hizmet verecek. Yüksek teknoloji ve ileri mühendislik gerektiren büyük ölçekli projelere odaklanan şirket, Türk mühendisliğinin küresel ölçekteki başarılarını artırmayı hedefliyor.

IC İçtaş’ın mühendisliği Riyad’ı zirveye taşıdı - Resim : 2

Raporda binlerce kayıt değerlendirildi

AirHelp tarafından 2015 yılından bu yana her yıl açıklanan AirHelp Score, havalimanlarını zamanında kalkış performansı, hizmet kalitesi ve yolcu geri bildirimleri gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Raporda milyonlarca uçuş kaydı ve yolcu değerlendirmesi analiz ediliyor. Bu yıl yapılan ankete, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri ​​arasında havalimanı ziyaretlerini kapsayan 58 ülkeden yaklaşık 13.500 yolcu katıldı.

Chint Green Energy, güneş enerjisi yatırımlarında iş ortaklarına uçtan uca çözümler sunuyorChint Green Energy, güneş enerjisi yatırımlarında iş ortaklarına uçtan uca çözümler sunuyorŞirket Haberleri
Türkiye’nin 1976’dan beri faaliyet gösteren dev holdingi iflas ettiTürkiye’nin 1976’dan beri faaliyet gösteren dev holdingi iflas ettiŞirket Haberleri

 

 

Şirket Haberleri
Zorlu Holding, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı
Zorlu Holding, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı
Hasmer Otomotiv’den Konya’da unutulmaz test sürüşü etkinliği
Hasmer Otomotiv’den Konya’da unutulmaz test sürüşü etkinliği
Boyner Grup’un ‘İyi İşler’ programında 11. Dönem başvuruları başladı!
Boyner Grup’un ‘İyi İşler’ programında 11. Dönem başvuruları başladı!
Warren Buffett BYD hisselerini sattı, şirketin hisseleri sert düştü
Warren Buffett BYD hisselerini sattı, şirketin hisseleri sert düştü
Chint Green Energy, güneş enerjisi yatırımlarında iş ortaklarına uçtan uca çözümler sunuyor
Chint Green Energy, güneş enerjisi yatırımlarında iş ortaklarına uçtan uca çözümler sunuyor
Türkiye’nin 1976’dan beri faaliyet gösteren dev holdingi iflas etti
Türkiye’nin 1976’dan beri faaliyet gösteren dev holdingi iflas etti