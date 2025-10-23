İç pazarda büyüyen Sarraf Kahve, ihracata da başladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türk kahvesini modern ambalajlarla tüketiciye ulaştıran Sarraf Kahve, hem iç pazarda hem de ihracatta iddialı büyümesini sürdürüyor. 2022 yılında üç ortakla markayı devraldıklarını belirten ortaklardan Ahmet Yılmaz, “Markamızın en bilinen yönlerinden biri günlük tüketimde kolaylık sağlayan kese kâğıdı formundaki ambalajdı. Biz bu geleneği koruduk ama aynı zamanda daha uzun ömürlü paketlere de geçiş yaptık. Bugün 90, 150 ve 500 gramlık kahvelerimiz var, yakında 250 gramlık yeni bir ambalajla tüketicimizin karşısına çıkacağız” dedi. Üretim kapasitelerinden de bahseden Yılmaz, “Şu an yılda 300 ton kahve paketliyoruz. Hedefimiz 2026’da bu rakamı 380 tona çıkarmak. Bunun için yeni makine yatırımları yaptık ve üretim kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz” diye konuştu. Sarraf Kahve’nin Bursa’da yerel marketlerde güçlü bir marka olduğunu vurgulayan Ahmet Yılmaz, “Bursa bizim merkezimiz ama burada kalmadık. Ankara, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bandırma ve Sakarya’da da varlığımızı artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde Ege Bölgesi de planlarımız arasında” dedi. Ahmet Yılmaz, markanın diğer kahve markalarından ayrıldığı noktayı ise: “Bizim kahvemizin en önemli özelliği orta kavrulmuş ve yumuşak içimli olması. Bu tat, tüketiciden gelen talepler doğrultusunda şekillendi. İnsanlar kahvede sertliği değil, keyifli ve dengeli bir içimi tercih ediyor. Biz de buna kulak verdik” şeklinde özetledi.

İhracatta ilk durak Belçika

Sarraf Kahve, 2025 yılında ihracat kapısını açtı. Yılmaz, “İlk ihracatımızı Belçika’ya yaptık. Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkeleri öncelikli hedeflerimiz. Bunun yanında Orta Doğu ve Arap coğrafyası da bizim için çok önemli. Amacımız, Türk kahvesini baklava gibi uluslararası bir değer haline getirmek” dedi. Markayı devraldıkları 2022 yılından bu yana yüzde 60 büyüme kaydettiklerini aktaran Ahmet Yılmaz, yeni yatırımlar hakkında da bilgi verdi: “Bugün dört çeşit kahvemiz var. Ama bununla yetinmeyeceğiz. Türk kahvesinde Sarraf markasıyla büyürken, farklı bir marka altında filtre kahve ve espresso çeşitleriyle de pazara gireceğiz. Ayrıca Bursa’ya gelen ziyaretçiler için Türk kahvesi deneyimi sunabileceğimiz, aynı zamanda taze kahve satışı yapabileceğimiz bir nokta planlıyoruz. Bu, bizim için hem kültürel hem ticari açıdan çok önemli bir adım olacak.” Kahve fiyatlarının dünyada oldukça dalgalı olduğunu hatırlatan Yılmaz, şirket politikalarının merkezinde tüketiciye uygun fiyatlarla ulaşmak olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Kahve fiyatı çok değişken bir ürün. Bizim için önemli olan maliyetleri iyi yönetmek, ama asla kaliteden taviz vermemek. Tüketicinin her zaman güvenle tercih edebileceği bir marka olmak istiyoruz.”