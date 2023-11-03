ICBC Turkey’e yeni Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyanın en büyük ticari bankalarından ICBC'nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey'nin Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao’nun ICBC grup içerisinde başka bir göreve atanması nedeniyle, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Qian Hou getirildi. Daha önce ICBC Yeni Zelanda’da İcra Kurulu Üyesi ve ICBC Auckland Şubesi’nde (Yeni Zelanda) Genel Müdür olarak görev yürüten Qian Hou 2 Kasım 2023 itibarıyla görevine başladı.

1987 yılında Harbin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Elektronik Mühendisliği Lisans Derecesi ile mezun olan ve 1995 yılında Çin Renmin Üniversitesi'nden Parasal Ekonomi alanında Yüksek Lisans derecesi alan Sayın Qian Hou, kariyerine 1987 yılında Industrial and Commercial Bank of China Limited Genel Merkez'de başladı. ICBC Uluslararası İşlemler Departmanında birim yöneticiliği görevi yaptı, ICBC Seul (Güney Kore) Genel Müdür Vekili, ICBC Yönetim Kurulu ve Denetleme Ofisi Genel Müdür Vekili, ICBC Europe, ICBC Standard Bank Plc, ICBC Endonezya, ICBC Brezilya ve ICBC Peru dahil olmak üzere çok sayıda ICBC denizaşırı kurumunun Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. ICBC Yeni Zelanda'da İcra Kurulu Üyesi ve ICBC Auckland Şubesi'nde (Yeni Zelanda) Genel Müdür olarak görev yaptı.

Yönetim Kurulu Üyeliği’ne de Li Xiao getirildi

Ayrıca ICBC Turkey’de yeni atamalar kapsamında Yönetim Kurulu üyeliğine de Li Xiao getirildi.

2005 yılında Nankai Üniversitesi'nden BT Yönetimi ve Sistem lisans derecesi ile mezun olan ve aynı üniversiteden Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi alan Li Xiao, kariyerine 2005 yılında Industrial and Commercial Bank of China Genel Merkezi'nde başladı. ICBC Genel Merkez Kredi Yönetimi Departmanında çalıştı, ICBC Chongqing Bishan Şubesi ve ICBC Chongqing Jiangjing Şubesi'nde Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı, ardından ICBC Genel Merkez Kredi ve Yatırım Yönetimi Departmanı Kurumsal Müşteri Birimi, Yönetim ve Takipteki Krediler Biriminde Birim Direktörü olarak görev yaptı. 02 Kasım 2023 tarihinde ICBC Turkey Bank A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Risk Yönetimi Komitesi Üyesi olarak atandı.