Türk Telekom Tivibu ile ayrıcalıklı TV deneyimi sunuyor

Türkiye'nin ilk entegre telekomünikasyon şirketi Türk Telekom, 81 ili uçtan uca bağlayan güçlü fiber altyapısı ve yenilikçi çözümleriyle hayatın her alanında dönüşüme öncülük ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na teknoloji desteği sağlayan ve Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olan Türk Telekom, Nesine 2. ve 3. Lig müsabakalarının sporseverlerle buluşmasını sağlayan yayıncılık vizyonuyla sporun gelişimine önemli katkılar sunuyor. Türk sporuna sunduğu vizyoner katkıyı yayıncılık alanındaki köklü tecrübesiyle pekiştiren Türk Telekom, yeni nesil televizyon platformu Tivibu aracılığıyla sporseverleri zengin ve kaliteli spor içerikleriyle buluşturuyor. Saha içindeki heyecanı yüksek yayın teknolojisiyle harmanlayan Türk Telekom, Tivibu’nun spor kanalı Tivibu Spor’da canlı maç yayınlarından derinlemesine analizlere, özel kuşak programlarından alanında uzman yorumcuları ve deneyimli ekran yüzleriyle sporun tüm dinamizmini ve coşkusunu evlere taşımaya devam ediyor. Sporun farklı dallarından müsabakaları ekranlara getirerek sporseverlerin heyecanına ortak olan, sinema kanalları ile çok sayıda filmi izleyicilerle buluşturan; dizi, belgesel ve çocuk kanallarında dünyaca ünlü TV kanallarını bünyesinde barındıran Tivibu, zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi, Türkiye Basketbol Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi, EuroCup uluslararası spor müsabakalarını ekranlara taşıyarak güçlü yayıncılık deneyimiyle öne çıkan Tivibu, Türkiye 21 Yaş Altı Millî Takımı ile Kadın A Millî Futbol Takımı’nın kritik maçları ile Nesine 2. Lig ve 3. Lig müsabakalarının yanı sıra yakın zamanda gerçekleştirilecek Formula Kite, Ankara Open Tenis Turnuvası’nı izleyicilerle buluşturacak. Tivibu, TV yayıncılığındaki tecrübesini önümüzdeki dönemde de Türk sporuna ve futboluna aktarmaya devam edecek.

“Teknoloji birikimimiz ve millî sorumluluk anlayışımızla spora destek vermeyi sürdürüyoruz”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak, bugüne kadar, teknolojik liderliğimizi uzun soluklu kılacak pek çok çalışmanın mimarı olduk. Teknolojik birikimimizi sağlıktan ulaşıma, eğitimden kültür sanat ve spora kadar birçok farklı sektöre başarıyla aktardık. Adımımızı attığımız her alanda ilklere öncülük ettik. Bu geleneğimizi yayıncılık sektörü özelinde de başarıyla sürdürdük. Ülkemizde IPTV yayıncılık dönemini başlattık. Türkiye’nin yeni nesil TV ve eğlence platformu Tivibu ile geleneksel televizyon yayın anlayışını kökten değiştirdik. Geliştirdiğimiz kullanıcı dostu teknolojilerle kullanıcılarımızı ayrıcalıklı televizyon deneyimi ile tanıştırdık. Milli sorumluluk bilinciyle spora ve sporcuya verdiğimiz desteği Tivibu’daki vizyoner yayıncılık anlayışımız ve zengin spor içeriklerimizle destekledik. Ülkemizin toplumsal birleşme noktalarından biri olan futbolu; sadece bir iş birliği ya da yayıncılık faaliyeti olarak değil, millî bir sorumluluk ve gençliğimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Amacımız, spor kültürünün ülkemizin her bir köşesinde yaygınlaşmasına katkı sağlamak, sporu geniş kitlelerle buluşturmak ve Türk sporunun sürdürülebilir gelişimine uçtan uca destek olmak. Bu millî bilinç ve bütüncül vizyon doğrultusunda, bir yandan saha ve stadyumlara en yenilikçi spor teknolojilerinin entegrasyonunu sağlarken, diğer yandan yeni nesil televizyon platformumuz Tivibu ile en ileri yayın teknolojilerini sporseverlerle buluşturuyoruz. Yeni sezonda alt liglerimizden millî takımlarımıza, sporun farklı branşlarında zenginleşen içeriklerimizden güçlü ekran yüzlerimize kadar sporun tüm renklerini ve coşkusunu en yüksek kalitede izleyicilerimizle buluşturacağız. Türk Telekom olarak Türk futbolunu daha ileriye taşımak adına bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de sorumluluk almaya spor yayınlarımız ve yeni içeriklerimizle spora destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Ayrıcalıklı izleme deneyimi Tivibu’da

Kullanıcının geçmiş izleme alışkanlıklarına göre seveceği filmlerden oluşan ve Türkiye’de bir ilk olarak, hayata geçirilen Benim Kanalım’da yayınlanan filmler kişiye özel içeriklerden oluşuyor. Ebeveyn kontrolü ile kullanıcılar dilediği kanalı veya içeriği izlemeye kapatabilirken, tüm içerikler arasında farklı seviyede yaş sınırı belirlerken; aynı zamanda Çocuk Profili oluşturarak sadece çocuklara uygun içeriklere ve kanallara erişilebiliyor. Bana Özel menü yapısıyla, kullanıcılar, kaydettiği, yarım bıraktığı, kiraladığı veya satın aldığı içeriklere erişebiliyor. Çevrimdışı izleme özelliği de içeriklerin internete bağlıyken akıllı telefon veya tabletlere indirilmesini sağlarken, bu sayede internete bağlı olunmadığı ortamlarda da içeriklerin izlenmesine olanak veriyor. Tivibu’nun IMDB puan entegrasyonu sayesinde, kullanıcılar içerik seçerken bu puanı da referans alarak bir karar verebiliyor, “IMDB puanı yüksek filmler” kategorisi üzerinden doğrudan yüksek puanlı içeriklere erişilebiliyor. Tivibu’nun yeni nesil Android TV işletim sistemli IPTV kutusu ile kullanıcılar 4K içerikler, yerli ve global video uygulamaları, oyun uygulamaları gibi standart tv izleme deneyiminin ötesinde daha hızlı, zengin ve kişiselleştirilmiş bir televizyon deneyimi yaşayabiliyor. Ayrıca Tivibu kullanıcıları Tivibu GO uygulaması aracılığıyla tüm kanallara ve içeriklere internetin olduğu her yerden ulaşabiliyor.