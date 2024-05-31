ICU iştiraklerinden BATKON 8,7 milyon liralık sipariş aldı
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. iştiraklerinden BATKON Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş., 3 ayrı elektrik dağıtım şirketinden 8 milyon 705 bin liralık yüksek teknoloji ürünü siparişi aldı.
Batkon, 3 ayrı enerji dağıtım şirketi (EDAŞ) ile yapılan anlaşmalar kapsamında “BATKON BATARYA” markası adı altında toplam 300 adet tamamen yerli teknoloji, yerli yazılım ve donanım ile üretilen LAR-24 sisteminin tasarım, üretim ve kulanım sahasına montajını yapacak.
LAR-24 Sistemi
BATKON tarafından geliştirilen Lityum Batarya Yönetim Sistemleri ve Akıllı Lityum Batarya Şarj sistemlerini içeren LAR-24, hem enerjinin depolanması, hem de üretilen ve depolanan enerjinin en efektif şekilde dağıtımının yapılmasını sağlamakta.
Lityum bataryaların geniş çalışma sıcaklık aralığı ve VRLA akülere göre 5-6 kat uzun çevrim ömürleri sayesinde, mevcutta kullanılan BAR-24 sistemlerinde yaşanan tüm sıkıntıları gidermek için tasarlanan LAR-24, %90 verimlilikte, çok yüksek güç faktörü sağlayan, yüksek teknoloji güç elektroniği içeriyor.
LAR-24; sadece bataryalı güç yedekleme sistemi değil, aynı zamanda Nesnelerin İnterneti (IoT) ve SCADA protokollerini de destekleyecek şekilde “On-Net” uzaktan izlenebilir/yönetilebilir sistemler olarak tasarlandı.
Böylece hem enerji depolama, hem de enerji yönetim sistemi BMS ile önemli enerji verimliği ve sürekliliği sağlamaktadır.